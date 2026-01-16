Previsió meteorològica
L’arribada d’un temporal deixarà fortes pluges a Catalunya i bona part del litoral Mediterrani
El fenomen també portarà forts vents, mala mar i acumulacions de fins a 60 litres per metre quadrat en períodes de 12 hores a diverses localitats costaneres
Els embassaments catalans obren comportes per alliberar aigua abans del temporal
Valentina Raffio
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix de l’arribada d’un important temporal que en els pròxims dies afectarà de ple la façana mediterrània, amb especial incidència al litoral de Catalunya. Segons ha explicat Rubén del Campo, portaveu de l’organisme, l’episodi començarà aquest dissabte i es prolongarà previsiblement fins dimecres, i dimarts els dies més adversos d’aquest episodi. En les pròximes hores s’activaran diversos avisos de nivell groc per acumulació de pluges davant un temporal que podria descarregar fins a 60 litres per metre quadrat en 12 hores. Les autoritats recomanen a la població mantenir-se actualitzats sobre l’evolució d’aquest fenomen i extremar les precaucions durant els moments de més intensitat de les pluges.
Segons explica els meteoròlegs, aquest temporal es formarà per la combinació d’almenys dos factors. D’una banda, la formació d’un anticicló al nord d’Europa i, d’altra banda, l’arribada d’una borrasca que es formarà a l’entorn del Mediterrani occidental. Els models apunten que aquesta configuració atmosfèrica afavorirà un intens flux de vents de l’est, que es carregaran d’humitat després de travessar el mar i, finalment, descarregaran amb força al Mediterrani peninsular, les Balears i, de manera destacada, a Catalunya, on s’espera un escenari d’inestabilitat persistent durant tot el cap de setmana i bona part de la setmana que ve.
Tot apunta que el temporal deixarà intenses pluges al Mediterrani. També s’espera que aquest fenomen deixi un fort temporal marítim, amb onatge significatiu que podria provocar danys en passejos marítims i zones litorals. A Catalunya, com a la resta del litoral mediterrani, les onades podrien superar els quatre metres en els moments més intensos de l’episodi, especialment entre dilluns i dimarts. El vent serà un altre dels elements a vigilar durant aquests dies. Es preveuen ratxes molt fortes en àrees costaneres i exposades, amb risc de caiguda de branques, arbres i elements arquitectònics vulnerables.
Uns dies convulsos
Els models indiquen que les precipitacions associades a aquest temporal començaran dissabte. Aleshores s’esperen pluges que guanyaran intensitat al centre i est peninsular. Les més abundants s’esperen al Pirineu aragonès, Catalunya i les Balears, on podran ser fortes, persistents i acompanyades de tempestes, amb nevades copioses en cotes mitjanes i altes.
Durant diumenge, les pluges tornaran a concentrar-se a la façana mediterrània, amb especial atenció novament a Catalunya i les Balears. A més, s’esperen nevades molt abundants al Pirineu, amb cotes que oscil·laran entre els 1.300 i 1.500 metres, mentre que a l’interior es registraran gelades generalitzades pròpies d’aquesta època de l’any.
Dilluns i dimarts marcaran el punt àlgid del temporal. El reforç del vent de llevant intensificarà tant les pluges com l’onatge, i serà de nou Catalunya, al costat del nord d’Aragó i les Balears, una de les zones on s’esperen les precipitacions més intenses i persistents. Al Pirineu català podrien acumular-se importants espessors de neu a partir de cotes de 1.400 a 1.600 metres.
De cara a dimecres, el temporal mediterrani tendirà a remetre, tot i que encara es registraran pluges en punts del litoral i a les Balears, inclòs Catalunya. Al mateix temps, nous fronts atlàntics començaran a afectar el nord-oest peninsular. Les autoritats recomanen seguir amb atenció l’evolució de la predicció i consultar els avisos meteorològics vigents, especialment en territoris com Catalunya, on l’impacte de l’episodi pot ser significatiu.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Angoixant moment als Pirineus: una esquiadora catalana grava com una allau l'arrossega muntanya avall amb el seu gos