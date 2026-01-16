MUNICIPALISME
Veïns de Bellaterra demanen un ‘referèndum’ sobre la seva independència de Cerdanyola
El moviment veïnal impulsarà una moció perquè s’organitzi una consulta sobre si l’entitat descentralitzada vol anar a Sant Cugat mantenint aquest estatus.
Clàudia Mas
La paraula independència torna a sobrevolar Bellaterra, però aquesta vegada amb un afegitó que ho canvia tot: amb autonomia o sense. Un miler llarg de veïns, els mateixos que fa anys van empènyer la sortida de Cerdanyola del Vallès i l’annexió a Sant Cugat, vol que la discussió deixi de moure’s entre informes i despatxos i es tradueixi en una pregunta concreta.
La Comissió Bellaterra és Sant Cugat impulsarà dilluns vinent, en el ple ordinari de l’entitat municipal descentralitzada (EMD), una moció perquè s’organitzi una consulta ciutadana amb una sola qüestió: si Bellaterra vol anar a Sant Cugat mantenint l’EMD o acceptant integrar-se com un barri sense aquest estatus.
La iniciativa parteix de l’oposició a l’EMD i busca mesurar, "ara, en aquest moment", la temperatura real del veïnat davant el principal nus polític del procés. Així ho explica Chus Cornellana, membre de la comissió veïnal, en declaracions a aquest diari. La papereta, diu, no hauria d’obrir debats laterals ni incloure preguntes encadenades: "¿Volen anar a Sant Cugat amb l’EMD o sense l’EMD, sí o no?".
Cornellana afirma que la petició ja s’havia traslladat de paraula al president de l’EMD, Josep Maria Riba, i que la resposta va ser negativa. Per això, aquest dilluns l’elevaran al ple mitjançant una moció formal.
