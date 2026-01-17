Malestar a Nou Barris
Quatre mesos d’apagades freqüents atipen la Prosperitat: «Mai havia trobat tant a faltar la llum»
Els recurrents talls de subministrament des que un transformador es va incendiar posen en risc la gent gran i dependents del barri barceloní, com Gabriela Jiménez, que es reclou sola a casa i sense teleassistència quan la incidència reapareix
MANIFESTACIÓ | Protesta pels talls de llum a la Prosperitat
Jordi Ribalaygue
«Vaig venir amb 27 anys aquí, quan em vaig casar, en tinc ja 89 i mai havia trobat tant a faltar la llum», se sincera Gabriela Jiménez, establerta des de fa 62 anys en un pis on ara viu sola a la Prosperitat, a Barcelona. El barri està indignat des de fa quatre mesos, per unes apagades tossudes a reaparèixer a caprici en vuit carrers, sovint durant diverses hores seguides. Passa des que un transformador ubicat sota un bloc es va incendiar el 22 de setembre. «No recordo que una cosa així hagués passat abans –diu la Gabriela–. Podia ser que ens quedéssim a les fosques alguna vegada, potser per una avaria... Però com ara, mai».
Dilluns passat, diverses desenes de veïns es van manifestar per reclamar solucions als talls freqüents, que han sumit en la foscor i el fred centenars d’afectats amb una freqüència trasbalsadora. A més, els afectats remarquen que les reiterades fallades han posat en risc els que depenen d’aparells que vetllen per la salut. És just el que li passa a la Gabriela: està lúcida de ment, però pateix de mobilitat reduïda i viu connectada a la teleassistència, un fil de protecció davant eventuals ensopegades i xacres, que es trenca quan el fluid s’esvaeix.
«Això val molt per a mi», aprecia la Gabriela, sostenint la medalla amb el botó vermell que porta al coll. En cas de conflicte, el pressiona perquè els equips d’emergències la socorrin. «Millor que no l’hagi d’utilitzar, però em va molt bé, fins i tot em dutxo amb ella i m’avisa quan se’n va la llum», desgrana.
Al caure l’electricitat, el dispositiu que té a casa emet un missatge per advertir que la connexió amb els agents del servei d’ajuda a distància s’ha perdut per falta de subministrament. L’avís s’ha repetit massa últimament: al llarg de la setmana passada i igual com altres veïns, la Gabriela es va quedar sense corrent durant llargs lapsos en quatre dies consecutius. Explica que, en més d’una ocasió, va marxar cap al migdia i no va tornar fins a la matinada.
«Penso que, com tingui una urgència i amb l’edat que tinc, no em valdré», tem la dona. Dona fe que, cada vegada que ressorgeix la incidència que mortifica la Prosperitat, es queda aïllada: «Ni em va l’ascensor per baixar ni puc trucar, perquè també em quedo sense telèfon fix... La veritat és que el botó és una companyia. Si soc al bany i caic o passa el que sigui, pitjo i em contesten per l’aparell. No ha arribat a passar quan la llum se n’ha anat, però podria haver passat».
«Penso que, com tingui una urgència i amb l’edat que tinc, no em valdré»
Passejos frustrats
Berta Debés és neta de la Gabriela. Té per costum anar els dimarts i els dijous a veure l’àvia i ajudar-la a sortir de casa amb la seva cadira de rodes. «Em fa una passejada i aprofito per anar a comprar alguna cosa», agraeix l’anciana. No obstant, la Gabriela ha hagut de suspendre les sortides en diverses ocasions al saltar els ploms. Sense ascensor, és incapaç de baixar al carrer. Llavors no li queda més remei que recloure’s al pis.
«Ens ha passat moltes vegades que no hem pogut sortir», expressa la Berta. L’octubre passat, una apagada va sorprendre la Gabriela al tornar a casa amb el seu fill, que se les va veure i desitjar per pujar la seva mare i la cadira per tres plantes i en penombra.
La família es declara intranquil·la perquè l’àvia pugui fer-se mal quan l’electricitat flaqueja. «Hi ha molts perills i, sense llum, s’incrementa per mil que pugui caure», alerta la Berta, a la qual cosa suma la preocupació perquè «estigui tanta estona sense llum, avorrida i amb fred». La jove va plasmar la seva inquietud en una carta que va enviar a EL PERIÓDICO. «Això no és només una incomoditat, és un risc real per a la seva salut i la seva vida», va escriure. «¿Què ha de passar perquè s’actuï? ¿És necessari que passi una desgràcia perquè es garanteixi un subministrament elèctric digne en un barri de Barcelona?», es pregunta.
«¿És necessari que passi una desgràcia perquè es garanteixi un subministrament elèctric digne en un barri de Barcelona?»
Avisos per urgències
Gairebé 500 persones s’han unit a un grup de WhatsApp creat a la zona damnificada. «Hi ha gent que ha de trucar-nos perquè és gran i no funciona l’ascensor, amb la qual cosa els veïns anem per ajudar, i també han avisat si s’han quedat atrapats a l’anar-se’n la llum», comenta el Paco, actiu en les protestes per les apagades. En el seu cas, dorm enganxat a una màquina perquè pateix apnea del son. No ha tingut més remei que comprar un petit generador per no veure’s en perill si el corrent decau de nit.
Segons les respostes que els afectats comparteixen, l’elèctrica els contesta que efectua comprovacions davant les seves reclamacions o, en altres casos, que podrien tenir dret a un descompte a la factura, sense compensacions per més conseqüències. «Endesa no assumeix res i ho hem de pagar nosaltres», es queixen al carrer.
Igual que altres, la Nuri fa recompte de danys: «He hagut de llençar menjar, se m’ha espatllat el portàtil, he perdut els arxius de la torre...». En paral·lel, els treballadors de la farmàcia s’han vist en la necessitat d’acudir en ocasions a deshores per comprovar si la nevera de l’establiment s’havia apagat, a risc que es fessin malbé medicaments. «Són cars i alguns s’han hagut de portar a reciclar», assenyala el César.
Aquesta setmana no s’han registrat apagades al barri, almenys que hagin sigut àmplies, a diferència de dies enrere. «És que la setmana passada van baixar molt les temperatures i, quan fa fred, és un caos», afirmen els membres de la comissió veïnal que no han deixat de pintar pancartes, esteses contra els talls. «Quan hi hagi fred, tornarem al mateix», sospiten.
Sota un bloc
¿Però com és que el fluid encara està ranquejant gairebé quatre mesos després que explotés i cremés una estació de transformació? Endesa respon que el centre que es troba sota un bloc s’ha de substituir després del sinistre, però al·lega que la propietat del taller per on podria accedir per reemplaçar-lo no li permet l’entrada.
Per la seva banda, els veïns mobilitzats recolzen la titular i neguen que es tracti d’un pols arbitrari. «Demanem el trasllat del transformador, perquè on és no és segur», observa la presidenta de l’Associació de Veïns de la Prosperitat, Meri López.
La reubicació no entra en els plans d’Endesa, que defensa que l’actual emplaçament és estratègic. «No tenen accés directe, només un de petit per a arranjaments senzills, ara haurien d’obrir una paret per entrar-hi, és una il·legalitat no haver previst un pas», acusa López. «Quan hi va haver l’incendi, els Bombers no podien accedir-hi, per això la por dels veïns», diu.
Mentre la disputa es dirimeix, Endesa empalma els abonats perjudicats a altres instal·lacions de la xarxa convencional i assegura que projecta més treballs per prevenir incidències. En canvi, l’associació de veïns demana transformadors portàtils com a remei provisional. Per la seva banda, el districte de Nou Barris diu que està mediant entre les dues parts, mentre insta la companyia a garantir el proveïment i la seguretat de la seva xarxa.
La Gabriela dona compte de les vegades que ha hagut de rentar-se amb aigua freda, sopar amb espelmes i agafar-se a la llanterna que li han regalat per no ensopegar a la nit. «És com si visqués el dia de la gran apagada moltes vegades», compara la seva neta. «Sent tan gran i tal com estic, és molt cru que em quedi sense llum», lamenta la Gabriela.
