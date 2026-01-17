Barcelona va comprar 97 pisos per 21 milions d’euros el 2025
L’Ajuntament va invertir, a més, 27 milions en la compra de tres solars i d’un edifici de la Via Laietana, on espera construir 199 habitatges públics.
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona va comprar 97 pisos per 21,71 milions d’euros durant el 2025, la majoria dels quals estan habitats. A banda, va invertir 27,24 milions més en adquisicions de tres solars i per aconseguir la totalitat de la propietat de l’edifici de la Via Laietana, 8-10. Amb aquestes quatre operacions, el govern de l’alcalde Jaume Collboni preveu edificar 199 habitatges. No es concreta ara per ara quan estaran disponibles. La suma destinada a compres immobiliàries va ascendir a un total de 48,95 milions d’euros l’exercici passat.
El tinent d’alcalde d’Habitatge, Jordi Valls, va confiar ahir al matí que l’import total a final de mandat arribarà a 100 milions. El desemborsament ha anat en augment els últims anys: el 2023 es van dedicar 13 milions per adquirir 105 pisos i se’n van comprar 36 el 2024, amb un cost de nou milions d’euros. L’executiu va presumir que, des que Collboni mana, s’han desemborsat 44 milions d’euros en compres directes de llars. Dels 97 domicilis que es van incorporar l’any passat a l’inventari municipal, 89 estan construïts. Se n’hi inclouen 50, repartits a diversos immobles i 47 a tres finques.
El regidor socialista va ressaltar que el 70% de les compres que es van fer el 2025 es van tancar en l’últim trimestre. "La voluntat de l’Ajuntament és accelerar compres per tempteig i retracte i explorar compres col·laboratives", va comentar Valls. El tinent va augurar que el consistori gastarà 20 milions més d’euros en adquisicions aquest 2026, sense descartar que acabi havent-n’hi més. L’Ajuntament disposa ara per ara de més de 13.000 habitatges i aspira a arribar al 2027 amb 2.000 més. Al seu torn, Valls va opinar que l’Ajuntament i les altres administracions han de tenir una "política més ambiciosa" per incrementar el parc públic d’habitatge, per obtenir domicilis ja construïts i terrenys per edificar.
Pel que fa als habitatges que ja hi ha, l’Ajuntament va fer efectiva la norma del 30% per quedar-se amb quatre pisos ja construïts i pendents d’ocupar-se al número 181 del carrer de Llull, a canvi de 660.000 euros. Al seu torn, va executar la normativa que obliga els constructors a reservar una part de l’habitatge que edifiquin a necessitats socials per aconseguir vuit habitatges més, en una promoció que s’aixecarà al número 40 del carrer de Garrofers. El consistori va abonar 1,61 milions per aquestes llars, que es compta que estaran a punt l’any que ve.
"El govern vol el 30%"
Tant en un cas com en l’altre, l’Ajuntament s’ha quedat amb els domicilis que els promotors han d’erigir per la normativa del 30%, que el govern de Collboni pretén modificar. "Si el privat no ho vol desenvolupar, tenim interès de quedar-nos aquest 30%", va expressar Valls. El regidor va rebatre que l’executiu del PSC sigui contrari a la norma, de la qual l’exacaldesa Ada Colau i Barcelona en Comú van fer bandera: "Aquest govern vol el 30%, sempre hem dit que hi és per quedar-se, però diem que s’ha de flexibilitzar".
Alhora l’Ajuntament va sufragar 5,21 milions al desembre per pisos habitats a diversos barris i que pertanyien a Building Center, una immobiliària de CaixaBank. A més, va pagar 4,02 milions d’euros a l’exercir el dret preferencial que li brinda el tempteig i retracte per 10 habitatges al número 419 del carrer València, majoritàriament habitats. Sí que són buits els 11 domicilis de l’escala del número 21 del passatge Alió. Va costar 1,01 milions al consistori i ha de reformar-se abans que nous veïns hi entrin a viure. El llistat inclou la compra de Casa Orsola, a l’Eixample.
