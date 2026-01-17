Alerta NEUCAT i INUNCAT
La borrasca deixa intenses nevades al Pirineu i fortes pluges a Tarragona, amb més de 80 litres acumulats
Temporal de pluja i vent a Catalunya, en directe: última hora del temps i els avisos d’Aemet i Meteocat al Mediterrani
L’arribada d’un temporal deixarà fortes pluges a Catalunya i bona part del litoral Mediterrani
Inés Sánchez
El temporal de pluja i neu ja ha descarregat aquest dissabte més de 80 litres en punts del Camp de Tarragona, amb una línia de tempestes fortes que afecta comarques com el Tarragonès, el Baix Camp, l’Alt Camp i la Conca de Barberà. A les 12.00 hores, destaquen els 83,6 litres de la Riba, els 72,8 litres de Montblanc, els 66,3 litres de Constantí (21,1 caiguts en només 30 minuts), els 59,6 litres de Blancafort o els 56,3 litres de Tarragona, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic i Meteoclimatic.
Plans per neu i inundacions actius
La previsió d’intenses precipitacions, en forma de nevada a la zona del Pirineu, ha obligat Protecció Civil a activar en fase d’alerta els plans NEUCAT i INUNCAT, per la qual cosa es demana extremar les precaucions a la carretera i evitar les activitats en àrees de muntanya.
Es preveu una nevada molt generosa aquest cap de setmana per sobre dels 1.000 metres, especialment al vessant sud del Pirineu Occidental, amb acumulacions de més de 40 centímetres de neu nova a partir dels 2.000 metres. Protecció Civil recomana anar molt amb compte amb els desplaçaments per aquestes zones, i portar el vehicle amb el dipòsit ple, roba d’abrigar, cadenes i aigua. El perill d’allaus aquest dissabte no implica l’activació del pla Allaucat, però es recomana extremar les precaucions sobretot fora de les zones de pistes no controlades. El perill està marcat en gairebé tots els sectors per sobre dels 2.200 metres, i moderat per sota d’aquesta cota.
Risc d’allaus
La neu ha acumulat ja aquest dissabte importants gruixos al Pirineu, com els cinc centímetres assolits a la Vall de Núria, per la qual cosa és obligatori l’ús de cadenes en una dotzena de vies. Dues carreteres estan tallades al trànsit, l’accés a l’estació d’esquí de Port Ainé i la BV-4024 al coll de Pal, i obliga a circular amb cadenes en una dotzena de vies, principalment al Pirineu Occidental.
Per la seva banda, Protecció Civil ha alertat així mateix que el risc d’allaus és de nivell 3 (marcat) en tots els sectors per sobre dels 2.200 metres i de nivell 2 (moderat) per sota d’aquesta cota.
En aquest sentit, han insistit en la necessitat d’extremar les precaucions a la muntanya, sobretot fora de les pistes d’esquí i zones no controlades.
La pluja arriba a Tarragona i Lleida
Les estacions meteorològiques amb les acumulacions més significatives fins ara són Constantí (Tarragona), amb 66,2 litres per metre quadrat, i Tarragona (51). Les pluges intenses i continuades poden fer incrementar el cabal d’alguns rius i rieres, i ja s’han començat a realitzar maniobres per desembassar alguns pantans de les conques internes. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre intensifica la vigilància per la possibilitat de crescudes sobtades en barrancs/cursos menors a la conca de l’Ebre, des del Pirineu fins al Delta.
D’altra banda, l’onatge també serà destacat, sobretot a partir de dissabte al vespre a l’Alt Empordà, i es mantindrà tot diumenge amb onades de més de 2,5 metres a l’Alt i el Baix Empordà. La direcció de l’onatge predominant serà de l’est, amb notable mar de fons i ratxes fortes de vent de llevant. Està previst que l’episodi s’intensifiqui dimarts i s’allargui fins dimecres.
El telèfon d’emergències 112 havia rebut fins a les 11 hores d’aquest dissabte un total de 72 trucades relacionades amb la pluja i la neu. La comarca amb més trucades ha sigut el Tarragonès (24) i el municipi més afectat, Perafort (18). I és que pel que fa a les pluges el Camp de Tarragona s’ha emportat la pitjor part, segons les dades de Protecció Civil.
En les pròximes hores, la previsió meteorològica és que les pluges s’estenguin amb més intensitat també per les comarques de Barcelona i Girona. Els dies àlgids de l’episodi seran dilluns, dia 19, i dimarts 20, per quan s’esperen intenses pluges a la zona est de Catalunya, així com forts vents i mala mar al litoral.
