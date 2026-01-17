Casals i esplais alerten que el seu finançament està "en risc"
Onze entitats denuncien un retard en les subvencions. Drets Socials apunta que la pròrroga dels pressupostos complica els tràmits.
Pau Lizana Manuel
Els casals, esplais i agrupaments escortes catalans són en peu de guerra contra el Departament de Drets Socials per no haver obert encara les convocatòries de les subvencions que, en bona part dels casos, asseguren el finançament d’aquestes entitats. En els últims anys, aquestes línies d’ajudes s’obrien de manera anticipada durant els últims mesos de l’any anterior perquè les organitzacions d’oci educatiu poguessin fer els seus comptes de cara al curs vinent. Aquest 2026, però, les línies es mantenen tancades i les entitats esperen en suspens que Drets Socials faci algun moviment. "Es deixa a agrupaments escortes esplais y casals de joves sense saber quan i quin finançament rebran", denuncien en un comunicat conjunt fins a 11 associacions del sector. Totes confien que el conflicte es pugui solucionar en la reunió que tenen agendada amb la conselleria el pròxim 27 de gener.
L’any passat, segons denuncien aquestes associacions, la convocatòria sí que es va obrir de forma anticipada durant els últims mesos de 2024, tot i que les resolucions de les mateixes no van arribar fins al 8 d’agost. Això, assenyalen, "genera una gran inestabilitat i fa impossible qualsevol tipus de previsió" i porta les entitats a haver de demanar "crèdits per fer front als pagaments dels primers mesos de l’any".
"La crítica no és tant que la subvenció es faci d’una manera o una altra, sinó que la temporització de les ajudes posa en risc la nostra activitat", assegura el copresident d’Escoltes Catalans, Gerard Trias, que explica que el retard a la sortida de les ajudes també comporta més treball per als tècnics d’unes entitats que, primordialment, estan formades per voluntaris.
"Fem un servei públic que moltes vegades li correspondria oferir a l’Administració", afegeix Josep Maria Ballesteros, secretari general de la Federació de Casals de Joves de Catalunya. Ballesteros assegura que fins que no arribi la resolució provisional de les subvencions, la seva entitat viu "amb l’aigua fins al coll". Ballesteros va una mica més enllà i reclama també una modificació en conjunt de les bases que regulen aquestes ajudes.
"Amb l’últim canvi, que va unir dues línies de subvencions diferents en una única ‘convo’, hem perdut línies de finançament", diu el secretari de Casals de Joves, que reclama també que les subvencions siguin bianuals perquè les entitats puguin planificar encara a més llarg termini les seves activitats. "Al final surten perdent els nens i els joves", lamenta Trias.
Carta a la consellera
Ballesteros recorda que al juliol van fer arribar una carta a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, demanant, entre altres mesures, "més antelació i previsió" de les convocatòries. Es va celebrar una reunió amb la Secretària de Cicles de Vida i Ciutadania i la Direcció General de Joventut el 10 de desembre, en què es va acordar la creació d’un "grup de treball". Encara "no tenim constància que hagi començat. No ens han convocat", denuncia Ballesteros. Per la seva banda, fonts de Drets Socials diuen que el "Govern està compromès amb el sector de l’oci educatiu" i que estan treballant per "agilitzar la tramitació de la convocatòria de les ajudes, tot i les dificultats que comporta la pròrroga" dels pressupostos.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes