Festes esportives clandestines
"Vine a les 7 PM a la localització secreta". Les instruccions t’arriben per mail 24 hores abans. Les llegeixes molt de pressa, esperant que s’autodestrueixin en qualsevol moment a l’estil pel·li de James Bond. Però no, segueixen allà. "T’espera una bogeria", avisen. I et donen un número de taquilla i dress code: "Esportiu negre". Sí, aquestes són festes en les quals acabes amb més suors que al sentir parlar Ana Obregón. ClandestineMood, es diuen. És una clandestinitat en malles amb llista d’espera. Han sortit fins i tot a la llista Forbes. "El nostre objectiu –resumeix el seu eslògan– és que visquis una primera vegada moltes vegades". Les experiències no es repeteixen mai. "Si t’ho perds –adverteixen–, t’ho perds per sempre".
Han organitzat entrenaments en botigues, restaurants, cines, galeries d’art, fins i tot en una cova d’Eivissa. Són experiències wellness que combinen tota mena de fitnes –de running a barre– amb aromateràpia, tatuatges, pentinats exprés, per què no, matxa amb dj, xopets de vitamina B12. Avui l’entrada inclou malles de llana merina i Glow Mask. Són màscares skincare lluminoses. El Darth Vader del col·lagen.
Arribes a la localització secreta tot dissimulant. Marià Cubí, 2. Treus el cap com si fossis un espia de sèrie B. És una nova boutique de pilates, de les que es multipliquen actualment, amb pesos de disseny i màquines reformer. Aquestes són "megaformer", puntualitza Teresa de la Fuente, una de les sòcies d’Iron Studios juntament amb Sonia Medina. "Quan facis la classe ho veuràs". I et posa en antecedents amb un article sobre el seu antic estudi de Madrid. "Aquesta és la classe de pilates –titula– a la qual has d’apuntar-te si vols un six pack". I ja t’imagines sortint amb la tauleta de Ronaldo.
¿Per què fer esport clandestí? "El nostre objectiu –insisteix Tammy– és que puguis viure una primera vegada moltíssimes vegades. És una cosa que tothom recorda". Tammy Iban, 35 anys, és la fundadora i CEO de ClandestineMood. "I becària de per vida", afegeix ella. Va ser esportista d’elit, de rítmica. Ara es dedica a entrenar celebrities a Miami. Fa set anys que va estrenar el seu esport clandestí a Barcelona. I la cosa va explotar: boom. Ara també organitza festes a Madrid, Eivissa, Miami, Mèxic, Milà, Nova York. "El gimnàs de Lima i Hugh Jackman –diu– ens va contactar per fer un esdeveniment amb ells". Hi ha molts famosos i llista d’espera. Les entrades solen volar en pocs dies. "Sempre diem que estem oberts al xantatge –riu la CEO– i no et negaré que alguna vegada o altra ens han enviat alguna cosa a l’oficina i els hem regalat una plaça".
"Si vens sola i surts sense amigues –jura Tammy–, et tornem els diners". Aquestes són festes només per a dones. És una tendència que s’expandeix com una plaga bíblica: gimnasos, clubs socials, sopars, tardeigs, ja fins i tot s’organitzen viatges exclusivament femenins. "Les dones biològicament, i això no ho dic jo –justifica Tammy–, sinó que ho diu la ciència, invertim més en l’experiència i en la connexió. L’home és molt més competitiu".
"És una manera de conèixer gent i fer esport", diu Carmen poc abans d’entrar a suar. "És la vida que mereixem", somriuen Judith i Silvia. "Tenir temps per a tu", s’encongeixen d’espatlles. "Trobar-ne". Són metges. "Sortirem renovades", prediu Carla, instagrammer de wellness (@flowinbcn); ella ja ha provat aquestes festes clandestines. Irina –explica al costat– també organitza esdeveniments (@ladybossclub_spain). Avui es veu molta "creadora de contingut". Molt mòbil traient fum.
Avui toca fer una doble sessió de pilates. Valentina t’ensenya a suar al megaformer. El poltre de tortura, més aviat. Et fa treure més adrenalina que Trump conquerint terres amb minerals rars. Acabes meditant amb màscara lluminosa i l’esdeveniment es remata amb càtering i matxa. "El gim no està renyit amb el nyam", acostuma a dir Tammy. "Amb el que està renyit és amb la mala alimentació".
¿Què ha de venir? Tammy, la CEO, respon des de Miami sense necessitat de bola de vidre. "Al ser als Estats Units –diu– et sents com en el futur, perquè tot arriba abans que a Europa". El que vindrà pròximament: "Els pèptids, la llum vermella, els suplements, l’obsessió per la longevitat".
Discoteques del fitnes
Anar al gim ha passat de ser un suplici a una "experiència". Ara es farà exercici fins i tot a la discoteca. Que no se n’assabenti Froilán: agafes un bon pedal tot just posar un peu a la pista de ball. Lapse Studios munta cada any una festa d’indoor cycling a Bling Bling. Tal qual: es roda en bici a la disco amb música de dj, llums discotequeres, coreografies dirigides i coaches més motivats que Rocky pujant escales.
A la Sala Laut, una de les meques barcelonines de la música electrònica, es fan sessions fitnes dos dimarts al mes. Entrenen amb dj en viu i coreografies de gimnàs a ritme de trance i techno. "El primer club de fitnes de música electrònica", l’anomenen les seves dues ideòlogues. És la tendència que ve: "Discoteques del fitnes". Les primeres discos de les quals un surt –garanteixen– recordant-ho tot.
Juxta Club, s’anomena aquest invent. Ve de juxtaposition (juxtaposició en anglès). "Estem fusionant dos mons diferents –expliquen Costanza i Giulia–: el de l’esport i el de la música electrònica". ¿Per què no –van pensar– tenir en les sessions fitnes música de qualitat seleccionada per un dj? I es van emportar els pesos a la discoteca. "Un club és màgic –apunten–. Hi ha un so i una qualitat de llums que no podràs reproduir mai en un gimnàs".
Aquesta setmana han fet un pas més. Més aviat gambades. Han afegit al seu clubbing fitness sessions de running. Curses urbanes de 5 km amb mixs exclusius de dj internacionals. La música es porta posada amb cascos sense fil, el nou accessori omnipresent de l’oci i el wellness. Tant s’utilitzen per veure fer-se de dia a la platja entre 400 persones com per anar de passeig-disco o fer tastos de vi.
Uns altres que munten saraus corrent són els Midnight Runners. Cada dimecres a partir de les 20 h ronden de nit pel carrer amb motxilles-altaveu i eufòria discotequera. Reuneixen 150-200 persones fins i tot a l’hivern. És gratis. "El més important –apunta Nicolas Graetz, un dels capitans– és que la gent ha de presentar-se a dos, tres persones noves en cada esdeveniment". Hi ha molt joc per socialitzar, molt entrenament interactiu. Acabes corrent de xerrameca amb ja no tan desconeguts. I després cerveses. Al final, "córrer –garanteixen– és l’excusa".
