Fortes pluges a Catalunya i el litoral per un temporal
El fenomen portarà forts vents, mala mar en el Mediterrani i fins a 60 litres per metre quadrat en períodes de 12 hores en localitats costaneres.
Valentina Raffio
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix de l’arribada d’un important temporal que des d’avui afectarà de ple la façana mediterrània, amb especial incidència en el litoral de Catalunya. Segons va explicar ahir Rubén del Campo, portaveu de l’organisme, l’episodi començarà aquest matí i es prolongarà previsiblement fins dimecres, sent dilluns i dimarts els dies més adversos. S’activaran diversos avisos de nivell groc per acumulació de pluges davant un temporal que podria descarregar fins a 60 litres per metre quadrat en 12 hores. Les autoritats recomanen a la població mantenir-se actualitzats sobre l’evolució d’aquest fenomen i extremar les precaucions durant els moments de més intensitat de les pluges.
Segons expliquen els meteoròlegs, aquest temporal es formarà per la combinació d’almenys dos factors. D’una banda, la formació d’un anticicló al nord d’Europa i, d’altra banda, l’arribada d’una borrasca que es formarà en l’entorn del Mediterrani occidental. Els models apunten que aquesta configuració atmosfèrica afavorirà un intens flux de vents de l’est, que es carregaran d’humitat després de travessar el mar i, finalment, descarregaran amb força en el Mediterrani peninsular, les Balears i, de manera destacada, a Catalunya, on s’espera un escenari d’inestabilitat persistent durant tot el cap de setmana i bona part de la setmana vinent.
Onades de 4 metres
Tot apunta que el tribunal deixarà intenses pluges en el Mediterrani. També s’espera un fort temporal marítim, amb onatge significatiu que podria provocar danys en passejos marítims i zones litorals. A Catalunya, com en la resta del litoral mediterrani, les onades podrien superar els quatre metres en els moments més intensos, sobre tot el dilluns i dimarts. Quant al vent, es preveuen ratxes molt fortes en àrees costaneres i exposades, amb risc de caiguda de branques, arbres i elements arquitectònics vulnerables.
Per avui s’esperen pluges que guanyaran intensitat en el centre i aquest peninsular. Les més abundants s’esperen al Pirineu aragonès, Catalunya i Balears, on podran ser fortes, persistents i acompanyades de tempestes, amb nevades copioses en cotes mitjanes i altes. Demà diumenge les pluges tornaran a concentrar-se a la façana mediterrània, amb especial atenció novament a Catalunya i les Balears. A més, s’esperen també nevades molt abundants al Pirineu, amb cotes que oscil·laran entre els 1.300 i els 1.500 metres.
