Amb 11 anys al consistori, la nova líder de BComú a l’Ajuntament de Barcelona afronta el repte de rellançar la formació perquè pugui tornar a ser la primera força a la ciutat. | Gemma Tarafa
Gemma Tarafa: "BCN necessita súpers públics per abaratir el cistell de consum"
Judith Cutrona
Assumeix el comandament del grup municipal després d’Ada Colau i Janet Sanz. ¿Quin segell propi aportarà?
El meu objectiu principal és recuperar el lideratge de BComú i enfortir a la formació. Com més forts estiguem com a espai polític millor arribarem a les eleccions. Les línies de treball i l’essència seran les mateixes que fins ara, però ens centrarem en dos temes clau: vivenda i cost de la vida.
Pren la responsabilitat en un moment crucial: l’últim any de mandat abans de les eleccions. ¿Quin serà el full de ruta de BComú cap al 2027?
Ens preocupa l’augment del cost de la vida. Treballarem en una proposta concreta en aquest sentit: Barcelona ha de tenir una xarxa de supermercats públics que abaixin el cost del cistell de consum, que, segons indiquen les dades de l’UCO, ha pujat entre un 36% i un 38%. Entre el lloguer i el cistell de consum la gent ja no arriba a final de mes.
¿Com s’implementaria?
La idea és que Mercabarna constitueixi aquesta xarxa a tots els barris de la ciutat. Un espai òptim per implementar-los seria els mercats municipals. En alguns ja hi ha supermercats dins, però són de grans empreses que obtenen beneficis desorbitats i ni limiten ni controlen els preus. Caldria revisar aquest model i les concessions i en aquests espais posar supermercats públics que sí que els limitessin. Els veïns els tindrien a 15 minuts de casa i també podrien fer de distribuïdors per a paradistes i el petit comerç. Ho transmetrem al govern perquè ho faci efectiu si pot ser abans del 2027, però, si no, serà una de les nostres grans propostes per recuperar el lideratge.
Vostès han passat de governar la ciutat a resistir a l’oposició. ¿Es consideren un soci puntual, una oposició dura o una crossa incòmoda?
S’han de generar ponts per arribar a acords que siguin partint de continguts clars, valents i que vagin a l’arrel. Ja no val el relat. Nosaltres serem aquí per fer acords de veritat i aplicar-los a curt termini. No serem mai la crossa del PSC perquè estem molt igualats en vots i tenim mirades molt diferents.
El govern de Collboni defensa que busca acords amb tots els grups. Amb els Comuns ha sigut especialment difícil en els últims mesos. ¿Tem que BComú quedi diluït en aquest escenari?
Nosaltres som una alternativa de govern. Collboni no pot estar d’acord amb l’esquerra i amb la dreta contínuament. Estic convençuda que els Comuns serem un agent clau a l’Ajuntament de Barcelona. Queda un any i mig de legislatura i m’atreviria a dir que és una legislatura perduda. El llegat de Colau sabem quin és, el de Collboni, no. Serà un alcalde oblidable. No té model propi ni mesures estrella que canviïn la vida de la gent.
De manera tangible a la ciutat, ¿considera vostè que Collboni ha revertit les polítiques que BComú va impulsar durant l’etapa de Colau al consistori?
Bastantes les ha parat i d’altres les ha desfet. Podria haver aprofitat les superilles, fer-se-les seves i millorar la vida de la gent. ¿Per què ha desfet mesures com el Konsulta’m (servei de suport psicològic)? No se m’acut cap altra raó que perquè porta el segell dels Comuns. Així no podem fer polítiques, aliances ni ponts.
De cara a les primàries, ¿serà la número dos de la candidatura de Gerardo Pisarello?
Vaig assumir al novembre ser la coordinadora dels Comuns, amb Candela López, i ara assumeixo la responsabilitat de ser presidenta del grup per portar BComú a ser la primera força. Estic concentrada en això. Als Comuns tenim dones molt valuoses i que podran fer aquesta tasca a la perfecció.
Bob Pop presenta avui candidatura a les primàries. ¿Seria un bon alcaldable?
El meu candidat és Gerardo Pisarello. És el millor dels candidats perquè és el millor orador que té el nostre espai i ha sigut tinent d’alcaldia d’aquest ajuntament. Que una persona com Bob Pop decideixi presentar-se fa pensar també que el nostre espai és atractiu i fort.
Podem Catalunya vol presentar també candidat a Barcelona. ¿Han parlat amb ells?
Estem treballant de manera molt activa per reconstituir l’espai a l’esquerra del PSOE perquè sigui fort. Estem parlant amb tothom –Més Madrid, Esquerra Unida, Moviment Sumar, Podem– per establir acords en primera instància a escala estatal. Estem establint relacions primer a l’Estat i després les traslladarem a Barcelona.
¿Estan en condicions els Comuns d’asseure’s ja a negociar els pressupostos del Govern de Salvador Illa? ¿Veu viable assumir un acord aquest gener?
Dir que hi haurà acord al gener... Els pressupostos es fonamenten amb acords concrets. Les sancions per l’incompliment de la llei de vivenda són una condició sine qua non per asseure’ns a negociar. Sancions, sancions i sancions. Asseure’s a negociar no és un sí, no és un xec en blanc, sinó obrir negociació sobre continguts i temàtiques concretes.
