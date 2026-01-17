Illa ratifica el suport al museu d’art urbà del Besòs
KIKE RINCÓN
El president Salvador Illa va visitar ahir el BesArt, a Santa Coloma de Gramenet, el museu a l’aire lliure de murals urbans que revitalitza els murs del que va ser un dels rius més contaminats d’Europa. El president va estar acompanyat per una comitiva que reflecteix la unitat institucional i la col·laboració publicoprivada del projecte.
