L’oposició recolza la candidatura amb matisos i recels competencials

Eva Baró, candidata d’Endavant, Barcelona! i actual presidenta d’ERC Barcelona, ahir a EL PERIÓDICO. | PATRICIO ORTIZ

Els grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona es van pronunciar ahir sobre la candidatura de la capital catalana per acollir la seu de l’Agència Estatal de Salut Pública (AESP), avançada per EL PERIÓDICO. Junts, BComú, ERC i PP avalen que la ciutat opti formalment a allotjar l’agència, tot i que ho fan amb matisos i recels competencials. La proposta planteja ubicar la seu a l’antiga residència Ramon Llull, al recinte de l’Escola Industrial, situada en ple centre de la ciutat i patrimoni d’interès nacional.

Junts per Barcelona va expressar el seu suport, però manté una posició crítica amb l’encaix de la futura agència. La formació recorda que, des de l’inici de la tramitació de la creació de l’AESP al Congrés, ja va advertir que "amaga una voluntat recentralitzadora amb l’excusa de coordinació", motiu pel qual s’hi va oposar. Malgrat això, la regidora Titón Laïlla defensa que la candidatura de Barcelona és "indiscutiblement la millor" per capacitat tècnica, ubicació i sinergies amb l’ecosistema científic, i adverteix que si finalment no prospera serà per motius polítics. Junts reclama "racionalitat en la despesa", respecte a les competències catalanes i a l’ús del català.

En la mateixa línia, ERC va valorar positivament el pas fet per reforçar la candidatura i va recordar que ha recolzat el projecte tant a la diputació com al Congrés. No obstant, la regidora Eva Baró va remarcar que el desplegament de l’agència s’ha de fer amb "ple respecte a les competències de Catalunya".

TEMES

