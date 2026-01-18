La borrasca deixa neu al Pirineu i pluja a Tarragona
Al Pallars Sobirà i Vall d’Aran cauen més de 30 centímetres per sobre dels 2.000 metres, i 100 litres d’aigua al sud de Catalunya.
Inés Sánchez
El temporal de pluja i neu que va fuetejar bona part de Catalunya ahir va deixar 100 litres en bona part del Camp de Tarragona. En concret, van caure 97,2 litres per metre quadrat a la Riba, 86,4 litres a Montblanc, 82,5 litres a Constantí (d’aquests, 21,1 de caiguts en només 30 minuts), 71,7 litres a Blancafort o 71 litres a Tarragona, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). A més, va nevar de forma copiosa al Pirineu Occidental i les espessors de neu nova van superar els 30 centímetres per sobre dels 2.000 metres a les comarques de l’Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Vall d’Aran. Destaquen, per exemple, els 50 centímetres en la cota 2.500 de Boí, els 38 centímetres d’Espot, els 37 centímetres de Lac Redon o els 24 centímetres de la Bonaigua.
La forta borrasca va obligar Protecció Civil a activar en fase d’alerta els plans Neucat i Inuncat a tot el territori català, ja que el temporal es va estendre cap a l’àrea metropolitana de Barcelona i les comarques de Girona. L’episodi de neu i pluja va tenir un important impacte directe en els serveis d’emergències. Almenys 250 persones van trucar al 112 per incidències relacionades amb el temporal. La majoria d’avisos van ser per problemes de trànsit, com obstacles a les carreteres, presència de neu o gel i accidents, a més d’alguns casos per inundacions de baixos.
Carreteres tallades
Els Bombers de la Generalitat van rebre durant bona part del temporal de pluja i neu més de 150 avisos, principalment per lliscaments i acumulacions d’aigua en locals. La majoria de trucades eren de Ponent i el Camp de Tarragona, seguides de l’àrea metropolitana de Barcelona i de les comarques centrals catalanes.
La nevada intensa va obligar a tallar dues carreteres: l’accés a l’estació d’esquí de Port Ainé i la BV-4024 al Coll de Pal. A més el Servei Català de Trànsit va remarcar que s’havia de circular obligatòriament amb cadenes en una desena de vies, principalment al Pirineu Occidental, com la C-28 a la Bonaigua; l’N-260 al Port del Cantó i a la Collada de Tosses; a la BV-4031 al Coll de la Creueta; a l’L-500, entre el Pont de Suert i la Vall de Boí; a la C-563 entre Gósol i Tuixén; a la C-462 entre la Coma i la Pedra i Tuixén; a la C-C-142b d’accés al Pla de Beret, la L-501 a Boí; la C-147 a Alt Àneu; i a la GI-400.
Les pluges intenses i continuades d’ahir a Catalunya van fer incrementar el cabal d’alguns rius i rieres, per la qual cosa es van fer maniobres per desemborsar alguns pantans de les conques internes. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va intensificar la vigilància per la possibilitat de crescudes sobtades en barrancs a la conca de l’Ebre, des del Pirineu fins al Delta.
D’altra banda, l’Empordà va començar a registrar fort onatge, una situació que es mantindrà aquest diumenge amb onades de més de 2,5 metres. La direcció d’onatge predominant serà de l’est, amb notable mar de fons i ratxes fortes de vent de llevant. Està previst que el temporal de vent i pluja s’intensifiqui dimarts vinent i s’allargui fins dimecres de la setmana vinent.
