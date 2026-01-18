Més executors a Madrid i Barcelona
Els crims per encàrrec dibuixen un mateix patró: actuacions ràpides, ús d’armes de foc i víctimes vinculades al trànsit de marihuana i haixix.
D. L. F.
Barcelona, Madrid, el País Valencià (especialment la província d’Alacant), la Costa del Sol (amb Marbella i la desembocadura del Guadalquivir com a eixos) van concentrar el 2025 els assassinats per encàrrec. Els patrons es van repetir: execucions ràpides amb pistola i víctimes vinculades al narcotràfic. L’elecció dels criminals no és una cosa casual.
"A les grans ciutats es pot trobar de tot, com en qualsevol altre sector econòmic. Barcelona i Madrid són les dues zones on més oficines de cobrament operen: en elles hi ha més gent, més negocis i més deutes per saldar", revelen fonts policials. Barcelona és una de les ciutats favorites de refugi per a mafiosos buscats als seus països. Al juliol, l’Eixample va ser escenari d’una batalla entre els clans Kavac i Skaljari que es va saldar amb l’assassinat de Filip Knezevic, membre dels primers.
"Tant Barcelona com Madrid tenen atractius fins i tot per als sicaris. Alguns venen des de Colòmbia o Guatemala per a un parell de dies, però d’altres es queden una setmana a despeses pagades i tenen l’al·licient de poder visitar el Bernabéu o el Camp Nou", apunten fonts de fiscalia.
Precisament la proximitat amb Madrid és també la clau que els experts inclouen Toledo. La província, convertida en un dels focus de producció de marihuana més grans d’Espanya, serveix com a base d’operacions de bandes criminals que es refugien en zones discretes fora de la capital.
El port de València és el que més entrades de cocaïna registra a tot Espanya i el tercer a escala europea (per darrere d’Anvers i de Rotterdam). Al voltant d’aquest centre logístic de la droga s’estableixen organitzacions criminals que es dediquen al narcotràfic, cosa que converteix València en una de les places fortes.
En aquest sentit, al litoral valencià s’han obert sucursals de bandes estrangeres i fins i tot capos d’aquestes bandes hi han establert segones residències. Especialment la costa alacantina ha registrat els casos més greus. Caner Koçer, líder de la banda turca de Los Dalton, va ser abatut a trets a principis d’agost a Torrevella. Va ser la venjança per un tiroteig que va tenir lloc dues setmanes abans entre aquest clan i els seus rivals, Los Caspers, a Estepona.
Per la seva banda, les màfies irlandeses han traslladat els seus xocs a Oriola. Durant el 2025 es van registrar almenys dues execucions consumades (un irlandès i un britànic) i dos intents en què un irlandès va ser tirotejat al cap però va salvar la vida i un anglès que va acabar a l’uci després de rebre diversos trets.
L’escriptor Nacho Carretero assenyalava en aquest diari que "Marbella és com l’ONU del crim organitzat": hi troben una ubicació estratègica i bones connexions per moure persones, mercaderia i diners amb rapidesa, mentre l’anonimat del turisme i l’ecosistema de luxe facilita camuflar-se i blanquejar capital.
Les grans màfies del planeta mantenen allà almenys un destacament, cosa que provoca friccions que s’estenen per tota la Costa del Sol. Elegida com a residència per molts dels grans narcos, hi sovintegen les execucions. Va ser el cas de dos coneguts mafiosos escocesos del clan dels Lyons (Glasgow), executats el maig en un pub de Fuengirola després de veure la final de Champions, per un sicari contractat pels seus enemics, el Clan dels Daniels.
Convertit en la gran porta de la droga del sud d’Espanya, el Guadalquivir rep des de fa anys tones d’haixix diàriament procedent del Marroc. I, més recentment, grans partides de cocaïna. "Això ha fet que organitzacions colombianes s’hagin establert allà i ara trafiquen amb les dues substàncies", expliquen policies de la zona.
Una activitat tan intensa genera constants topades de pobles veïns. Les bolcades de droga s’han disparat, les venjances són constants i les autoritats intervenen armes de guerra. Les províncies de Sevilla, Cadis i fins i tot Huelva han vist com augmentava aquesta criminalitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Sabies que les monges Reparadores van tenir una forta implicació social i política a Manresa?
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia