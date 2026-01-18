Un 2026 ple de concerts i esdeveniments internacionals a l’Anella Olímpica
L’Estadi Olímpic, el Palau Sant Jordi i el Sant Jordi Club consoliden Barcelona com a referent de les grans gires musicals
Raúl Vázquez
Després d’un 2025 de rècord, amb prop de 200 esdeveniments i més de 2,4 milions d’espectadors, l’Anella Olímpica inicia el 2026 amb una programació plural i variada de primer nivell. L’espai, gestionat per l’empresa de l’Ajuntament de Barcelona BSM, es posiciona així com un equipament clau de la ciutat i un referent internacional.
Programació diversa per a tots els públics
La nova temporada destaca per la força del seu cartell musical, amb artistes nacionals i internacionals de gran prestigi i una àmplia varietat d’estils. L’Estadi Olímpic viurà nits destacades amb els concerts d’El Último de la Fila, Bad Bunny i Oques Grasses, que ja han penjat el cartell de complet, així com The Weeknd, confirmant la capacitat del recinte per assumir grans produccions internacionals.
El Palau Sant Jordi acollirà una intensa activitat musical, amb una programació marcada per figures internacionals i grans noms del panorama estatal.
Destaquen concerts com el Concert-Manifest x Palestina, Hans Zimmer Live, Rosalía i Aitana, tots amb les localitats exhaurides, a més d’altres cites rellevants amb artistes com Raye, Bad Gyal, Eric Clapton, Morat, La Oreja de Van Gogh o Amaia.
En paral·lel, el Sant Jordi Club reforçarà el seu paper dins de l’ecosistema musical de la ciutat. Entre els noms programats hi ha Electric Callboy, Julieta, Sombr, Ralphie Choo, La Fúmiga i Deep Purple.
En el 2026 actuaran a BCN figures nacionals i internacionals de primer nivell
Propostes familiars i esportives
Més enllà de la música, l’Anella Olímpica manté una clara aposta pels espectacles familiars, amb propostes consolidades com Disney On Ice.
D’altra banda, el 2026 també situarà Barcelona al centre del focus internacional amb la sortida del Tour de França, que tindrà arribada a l’Estadi Olímpic, i esdeveniments com el Trial Indoor Barcelona, que posen en valor la versatilitat de l’Anella Olímpica i la capital catalana com un enclavament ideal per a grans experiències col·lectives per a tots els públics.
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Sabies que les monges Reparadores van tenir una forta implicació social i política a Manresa?
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia