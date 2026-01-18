Parets honra la memòria de Mingote cinc anys després de la seva mort
Clàudia Mas
Parets del Vallès va acollir abans-d’ahir, a les 19 hores en el Teatre Can Rajoler, un homenatge a l’exalcalde Sergi Mingote quan es compleixen cinc anys de la seva mort en el K2 (Pakistan), on va perdre la vida després d’una caiguda durant el descens en una expedició hivernal. L’acte, organitzat també amb la complicitat de la seva família, va reunir en un mateix escenari les dues dimensions que van marcar la seva trajectòria: la de servidor públic i la d’esportista d’elit que vivia el repte com a manera de vida.
Mingote (Parets del Vallès, 1971–2021) va ser alcalde del municipi entre 2011 i 2018 i, anteriorment, regidor d’Esports. En l’àmbit institucional, els que el van tractar remarquen la seva proximitat i la seva dedicació a la vida municipal, en una etapa que va deixar empremta en la política local. Fora de l’ajuntament, va construir una biografia esportiva lligada a la resistència i als desafiaments de llarg alè: travessies, proves de fons i expedicions que el van situar com una figura reconeguda de l’alpinisme català i europeu.
Entre els seus projectes més ambiciosos va destacar el 14x8000 en 1000 dies, amb l’objectiu d’ascendir els catorze vuitmils sense oxigen suplementari. La pandèmia va obligar a aturar l’agenda d’expedicions el 2020, però el seu nom va seguir associat a una manera d’entendre l’esport basada en la disciplina, la preparació i la constància. El 16 de gener del 2021, durant l’expedició al K2, Mingote va tenir una caiguda en el descens des del camp 3 cap al campament base. La notícia va commocionar al món de la muntanya i va deixar Parets una pèrdua difícil d’assumir.
