Regar amb aigua que sobra de l’escola
Un projecte de l’Escola Diputació de Barcelona garanteix reutilitzar els excedents hídrics que generen els alumnes del centre per beneficiar la resta dels veïns de l’Eixample.
Helena López
L’aigua que sobra al menjador escolar ja no es tira: l’Escola Diputació, en ple Eixample de Barcelona, la recupera i la comparteix amb el barri per mantenir vius horts i zones verdes. El projecte va sorgir en plena sequera, quan es va prohibir regar els horts urbans i els alumnes van decidir buscar alternatives.
La llista de "petites" accions inclou col·locar, a la font del pati de l’escola, uns cubells per recollir l’aigua que continua caient de cada raig després d’acabar de beure, de manera que no se’n malgasti ni una gota. Al menjador, l’aigua que queda a les gerres sobre les taules després d’acabar cada dinar es recull també en garrafes per donar-li un segon ús, i el mateix fan a les aules d’educació infantil, amb l’aigua sobrant dels vasos: cada classe té un embut destinat a aquesta important missió. No hi ha nen que no sàpiga per què ho fan i valori cada gota.
Un dels eixos que treballen en la comissió de sostenibilitat de l’escola és l’aigua i "donar a entendre el valor que té aquest recurs a l’alumnat i a la comunitat educativa, creant estratègies i mecanismes de recollida", va explicar Marta Ortiz, directora de l’escola. Amb l’estat de sequera fa tres anys van decidir donar l’aigua que estalviaven als veïns dels horts perquè els poguessin continuar regant.
La iniciativa va néixer pràcticament d’una forma espontània, però l’Associació Lemur, Laboratori d’Emergències Urbanes, va contactar l’escola i li va proposar presentar l’experiència a una subvenció de Bit Habitat, fundació que actua com a instrument de l’Ajuntament de Barcelona per promoure la innovació urbana a la ciutat. L’escola va acceptar i van aconseguir la subvenció i el projecte es va fer realment gran.
Aquest és l’origen de la Comunitat de sembra d’aigua de l’Eixample que proposen un model d’organització comunitària per a la recollida i la gestió de l’aigua creant xarxa entre equipaments públics i espais verds. A més existeix un sistema integrat al pati de l’escola per recollir i canalitzar l’aigua de pluja. L’alumnat s’encarrega de portar-la a un prototip de tractament, que utilitza depuració natural amb plantes, per netejar i recuperar aquesta aigua. A partir d’aquest procés, l’aigua recuperada pot servir per regar espais verds pròxims.
