El veto a l’efectiu al bus deixa sense assegurança els passatgers
Els conductors de TMB expliquen que cada dia pugen passatgers que intenten abonar un bitllet senzill amb diners en metàl·lic i que acaben viatjant sense comprar-lo.
Toni Sust
"Cada dia dos o tres persones pugen a l’autobús i em demanen pagar amb diners en efectiu. Els he de dir que no poden", explica un conductor de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que recorre els carrers de Barcelona al capdavant d’un dels vehicles de l’empresa pública. Fa temps que als autobusos de Barcelona ningú pot fer allò que abans era freqüent: pagar amb diners un bitllet senzill, d’un sol ús, que costa 2,9 euros. Dècades enrere, hi havia un cobrador als autobusos, i amb el temps els va tocar als conductors combinar la seva tasca amb el cobrament. Per evitar problemes de canvi, no s’acceptaven bitllets de més de 10 euros.
A causa de la covid, TMB va eliminar el 2020 l’opció de pagar en efectiu per la lògica protecció sanitària. I el gener del 2022, l’Ajuntament de Barcelona va anunciar que l’empresa posava en funcionament a cada bus un dispositiu per pagar amb targeta de crèdit i mitjançant el mòbil. La voluntat era, segons un text que el consistori va publicar llavors, "oferir una alternativa fàcil, pràctica i segura per pagar dins dels vehicles, especialment les persones que no són usuàries habituals de la xarxa de bus o que no disposen d’una targeta o un abonament integrat".
El pagament en efectiu no va tornar, i això, expliquen diversos conductors, ara té conseqüències. Dos o tres passatgers pugen cada dia a l’autobús i intenten pagar amb diners. Acostumen a ser turistes o veïns de localitats de fora de Barcelona que venen un dia puntualment, per una gestió o una visita al metge. Sovint, gent gran. Per no ser usuaris habituals, no compten amb títols de transport. Pel motiu que sigui, no porten targetes de crèdit.
Segons els testimonis consultats, l’habitual és que el conductor deixi passar els passatgers. I el resultat és que cada dia a Barcelona unes quantes persones viatgen sense bitllet a l’autobús, cosa que significa, entre altres consideracions, que no estan coberts per l’assegurança de TMB. És d’imaginar que en cas que es produeixin lesions ningú perdi temps en reclamar els bitllets per decidir si s’atén un ferit, però el fet és que, estrictament parlant, el viatger que no paga no compta amb la cobertura de l’assegurança de l’autobús.
Debat legal
Després hi ha un segon debat: ¿és legal que no es permeti el pagament en metàl·lic? Pascual Hermosilla, conductor i membre del sindicat ACTUB, creu que no: "La gent té dret a pagar en efectiu". "Que es deixés de cobrar en metàl·lic va ser una decisió unilateral de l’empresa. ¿Per què? No ho sabem. Legalment ha de ser una opció", remarca Óscar Mellado, conductor i integrant de CGT. Mellado aborda una altra circumstància: com sancionar els que entren sense bitllet. "No és el mateix no pagar que no poder pagar. Sé de gent (inspectors de TMB) que no sancionen els que no paguen per no poder utilitzar efectiu perquè els pot caure el pèl a ells", afirma.
Segons l’article 47.1 de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, modificada el 2022, els comerços no poden rebutjar el pagament en efectiu dins dels límits legals establerts, sempre que la suma, com és el cas, no superi els 1.000 euros.
Fonts de TMB afirmen que no hi ha veto. "No està prohibit pagar en efectiu el viatge amb autobús, però el bitllet no es pot comprar a bord. El pagament es pot fer en efectiu en tots els punts de venda habilitats, com estacions de metro i estancs". I afegeixen tot seguit: "El nombre de persones que vol pagar en efectiu és anecdòtic i no suposa un problema".
