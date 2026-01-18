Agressor sexual en sèrie
El Suprem ordena que el violador del taxi de Barcelona ingressi finalment a la presó
L’agressor sexual, considerat en sèrie pels Mossos, haurà de complir 11 anys d’internament per abusar de la seva neboda
Daniela, denunciant del violador del taxi: «Durant el dia era un i a la nit un altre, com Dr. Jeckyll i Mr. Hyde»
Guillem Sánchez
El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de presó contra Edison Dávalos, el violador del taxi de Barcelona. Així acaba el periple judicial d’un veí de l’Eixample de 47 anys que ha sigut denunciat per agredir sexualment set dones diferents: cinc turistes a qui va recollir al seu taxi i dues nenes que convivien amb ell. Edison entrarà a presó per una condemna d’abusos sexuals reiterats a una de les dues menors. Per les agressions a les cinc turistes tan sols ha complert poc més d’un any presó a Can Brians i pels abusos a l’altra nena, res: va ser absolt en el judici.
La sentència del Suprem, desestimant el seu últim recurs, obligarà Edison a tornar a un centre penitenciari de la seva elecció en els pròxims dies, una cosa que segons el seu advocat farà sense més dilacions quan acabi un últim tràmit que s’ha de resoldre ben aviat. La pena és d’11 anys i 9 mesos.
Un agressor en sèrie
Els Mossos d’Esquadra van redactar el 2017 un informe sobre Edison Dávalos, un veí de Barcelona que llavors tenia 40 anys i que es guanyava la vida conduint un taxi a les nits. Els investigadors catalans havien acumulat fins a cinc denúncies de dones, totes turistes molt joves, que havien pujat al taxi d’Edison i havien acabat sent agredides sexualment per ell. L’informe policial concloïa que Edison era un agressor serial. Per aquests cinc delictes, Edison va ser condemnat a tres anys de presó i en va complir poc més d’un.
Dues de les cinc turistes, que havien patit a més les violacions més greus, van retirar la seva denúncia perquè van tornar al seu país i van decidir oblidar-se de Barcelona. Edison va arribar a acords amb les altres tres, que també van triar pactar per evitar el judici, i això li va comportar una reducció de la pena. El resultat va ser que per agredir cinc dones molt joves a qui havia recollit de nit al seu taxi, i a les quals en lloc de portar al seu hotel va conduir a un lloc apartat per agredir-les sexualment al seient posterior aprofitant-se que es trobaven sota els efectes de l’alcohol, Edison va acabar pagant menys d’un any i mig de presó.
La notícia
Quan EL PERIÓDICO va fer públic el cas del violador del taxi de Barcelona, dues dones emparentades amb Edison, que a més havien conviscut amb ell en un domicili del carrer d’Aragó de Barcelona sent nenes –tenien 10 i 11 anys, respectivament–, es van animar a denunciar que també elles havien patit els seus abusos sexuals.
Una d’elles va perdre el judici. I l’Edison, que ja havia complert l’any i poc més d’internament per agredir les cinc turistes, va continuar al carrer.
L’altra denunciant va guanyar el judici el juliol del 2024. Però Edison també va seguir al carrer perquè la justícia va considerar que no s’havien de tenir en compte els seus antecedents –Edison va abusar de les nenes abans que de les turistes– i va resoldre que seguís en llibertat fins que es resolgués l’últim recurs. El Suprem l’ha desestimat ara i, un any i mig després de ser condemnat, el violador del taxi finalment serà tancat per una pena important, d’11 anys de presó.
El Suprem
La decisió del Suprem ratifica el que ja havia acabat davant abans la sentència de l’Audiència de Barcelona el juliol del 2024: que Edison va violar reiteradament la seva neboda, amb qui va compartir vivenda al carrer d’Aragó de l’Eixample durant més d’un any, entre el 2013 i el 2014, quan la menor tenia entre 9 i 10 anys.
La justícia considera provat que Edison es masturbava davant la menor, l’obligava a fer-li tocaments, l’assetjava mentre dormia i que fins i tot va arribar a agredir-la amb penetració. Aquests abusos han deixat nombroses seqüeles psicològiques en la víctima, que ja és major d’edat.
Rol de poder
Els jutges conclouen que Edison va poder fer el que va voler amb la seva neboda perquè vivien al mateix domicili, era gairebé 30 anys més gran que ella i exercia un rol de poder sobre la menor donada la seva relació de parentiu.
La sentència dona veracitat al relat de la víctima d’Edison Dávalos que ja havia explicat a algun adult el que patia mentre passava però no va ser creguda. No obstant, quan EL PERIÓDICO va publicar que Edison està considerat un agressor sexual en sèrie pels Mossos d’Esquadra després d’agredir sexualment cinc turistes joves entre el 2016 i el 2017, la neboda, que fins aleshores s’havia mantingut callada per por de ser qualificada de mentidera per segona vegada, es va animar a explicar-ho de nou a casa. Llavors sí que la van creure.
Edison va ser també denunciat per una altra menor de la mateixa edat que la neboda i que també convivia amb l’agressor sexual a la residència del carrer d’Aragó. Però aquesta segona denúncia va acabar en un judici en què Edison va resultar absolt. En total, set dones han denunciat Edison.
