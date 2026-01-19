Almenys 21 morts al xocar dos trens d’alta velocitat a Còrdova
El descarrilament d’un Iryo, que va impactar contra un Alvia, també deixa un elevat nombre de ferits, alguns de molt greus, i suspèn la circulació ferroviària entre Madrid i Andalusia.
ANTONIO MUÑOZ
Greu accident de tren a Adamuz (Còrdova). Almenys 21 persones van morir ahir després de descarrilar dos trens al voltant de les 19.50, segons van confirmar fonts del Servei d’Emergències 112 Andalusia i la Guàrdia Civil.
D’acord amb fonts oficials, a aquests almenys 21 morts s’hi sumaven al tancament d’aquesta edició desenes de ferits, alguns d’ells molt greus. Van xocar un tren de la companyia Iryo i un Alvia, el maquinista del qual també va morir, cosa que eleva notablement la gravetat del succés.
A més, diverses persones continuaven ahir a la nit atrapades als vagons, algunes d’elles en estat greu, mentre els equips d’emergència mantenien actives les tasques de rescat. El tren Iryo implicat en el descarrilament és el comboi 6189, que cobria el trajecte Màlaga-Madrid. Segons va informar la mateixa companyia en un comunicat, el servei "havia sortit de Màlaga a les 18.40 i en el moment de l’accident a dins hi anaven unes 300 persones".
A conseqüència del sinistre, la circulació ferroviària entre Madrid i Andalusia es mantenia ahir a la nit suspesa. Els trens que operaven en la línia d’alta velocitat entre Sevilla i Madrid estaven sent redirigits a les estacions d’origen corresponents.
Fins al lloc de l’accident s’hi va desplaçar el conseller de la Presidència de la Junta d’Andalusia, Antonio Sanz, mentre que el ministre de Transport, Óscar Puente, es va mantenir al centre de seguiment que es va habilitar per a aquest cas a l’estació d’Atocha, des d’on es coordinava tota la gestió de l’emergència.
Van ser els mateixos passatgers els que van donar l’avís d’alarma sobre la possible existència de ferits i fins i tot atrapats, cosa que va motivar el desplegament immediat d’un ampli dispositiu d’emergència. Fins al lloc del sinistre s’hi van desplaçar Bombers, Guàrdia Civil, Policia Local i serveis sanitaris, que al tancament d’aquesta edició continuaven treballant sobre el terreny.
L’accident es va produir en les desviacions d’entrada a la via 1 d’Adamuz, on un tren d’Iryo, concretament el vagó 6, va envair la via contigua per la qual circulava un altre tren, un Alvia Madrid Atocha- Huelva, cosa que va provocar que descarrilessin tots dos. Així ho va informar InfoAdif a través del seu compte oficial a la xarxa social X, on va detallar que la incidència va obligar a interrompre el trànsit ferroviari a la zona.
En concret, el tren LD AV Iryo 6189, que feia el trajecte Màlaga-Puerta de Atocha, va descarrilar i va envair la via adjacent, per on circulava el tren LD AV 2384 Puerta de Atocha-Huelva, que també va acabar descarrilant.
Desplegament sanitari
Els serveis d’emergència continuaven treballant a la zona mentre s’avaluava l’abast total de l’accident i les autoritats investigaven les causes del sinistre, a l’espera de més informació oficial sobre les víctimes i l’estat dels ferits.
Segons va confirmar ahir a la nit el Servei d’Emergències 112, en el descarrilament i la col·lisió dels dos tres, el 061 va desplegar cinc uvis mòbils, un vehicle de suport logístic del 061 i quatre dispositius de cures crítiques d’urgència.
