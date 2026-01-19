Barcelona encadena aquest hivern quatre grans fires i congressos
La gran cita ICE del joc i les apostes, l’ISE, el Mobile World Congress i l’Alimentaria obren dos mesos d’hiperactivitat que atrauran més de 350.000 visitants i dispararan l’activitat de l’hostaleria.
Patricia Castán
En plena temporada baixa del turisme vacacional, Barcelona ha aconseguit encadenar quatre macrofires que escalfaran el fred hivern, reanimant l’activitat hotelera, de restauració i serveis. Serà un repòquer històric a l’enllaçar grans esdeveniments líders internacionals als seus corresponents sectors, que sumaran més de 350.000 assistents en poc més de dos mesos. La veda l’obrirà avui l’Exposició Internacional de Casinos (ICE, per les seves sigles en anglès), la cita –només professional– del joc i les apostes, a la qual seguiran la fira ISE del sector audiovisual i de la integració de sistemes (del 3 al 6 de febrer), el Mobile World Congress (MWC, del 2 al 5 de març) i Alimentaria (del 23 al 26 de març). Entre unes i altres, no en faltaran altres de menys mida, que conformen precisament el segment turístic de caràcter professional en el qual la ciutat vol guanyar pes.
El fitxatge del congrés de telefonia mòbil el 2006 va capgirar el calendari dels grans esdeveniments professionals que tenien lloc a Barcelona, insuflant oxigen als mesos de menys activitat econòmica en el sector turístic: va arribar fa un any a 109.000 assistents, amb un impacte de 561 milions d’euros a la metròpolis. Continua sent el muntatge estrella, no només per les seves xifres, sinó perquè qualitativament marca la diferència a l’alinear els més alts càrrecs del sector procedents de tots els continents.
Però el 2022, la capital catalana va seduir també l’ISE, que va avançar la temporada de macroesdeveniments al celebrar-se abans que el MWC. L’any passat es va mostrar en plena forma amb més de 85.000 assistents, i va generar un impacte econòmic de 520 milions d’euros a la ciutat, segons els seus organitzadors. Aquest any seguiran creixent, a l’arribar als 1.710 expositors, en 101.000 metres quadrats, assentant-se com la segona convocatòria (expositiva i activitat congressual) més potent de l’any, i consolidant també una data idònia per a Barcelona, en ple hivern.
La novetat la va marcar l’any passat el debut de la fira ICE, que fins aleshores havia arrelat a Londres, i al tenir lloc al gener va avançar encara més el calendari champions league de fires i congressos. A la capital catalana van sumar més de 55.000 visitants de 86 nacionalitats, segons els seus organitzadors, que atrauen 550 empreses expositores de 160 nacions. La internacionalitat de l’esdeveniment és un dels seus trets distintius més grans, ja que només 8.400 dels seus assistents van ser espanyols, cosa que significa que el seu públic es desplaça a Barcelona des de mig món i pernocta durant diverses jornades, amb una despesa que calculen en 450 euros diaris. El seu impacte econòmic el 2025 va ser de 191 milions d’euros, mentre que van generar 3.100 llocs de treball temporal per al seu muntatge i funcionament.
Esforç organitzatiu
I malgrat que aquestes tres reunions consecutives van ser les més importants de l’any, el repòquer l’ofereix aquest 2026 la celebració d’Alimentaria, que es convoca en anys alterns. La gran fira de la indústria de l’alimentació reuneix més de 110.000 visitants, amb un impacte de 200 milions d’euros en la seva última edició. Amb la particularitat que habitualment tenia lloc a l’abril, mentre que aquest any s’ha avançat al març, en els primers dies de primavera, cosa que suposa que durant aquests dos mesos la capital catalana concentrarà com mai havia passat una activitat firal i congressual de primer ordre i amb el recinte firal Gran Via com a escenari.
Suposa un esforç organitzatiu enorme per a la Fira, però és clau per avançar en el turisme de negocis, que l’Ajuntament vol incentivar, al resultar més rendible i menys intensiu per a la ciutat que el turisme vacacional. En aquesta línia treballa Turisme de Barcelona, que des de l’àrea Convention Bureau promou l’urbs com a destí de congressos, convencions i viatges d’incentiu, presentant candidatures per a les cites més estratègiques que catapulten la marca Barcelona i situant la ciutat al podi dels congressos.
Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona, destaca que l’any "arrenca amb un calendari que reuneix als nostres recintes grans esdeveniments líders internacionals. Tenir quatre fires d’aquest gran nivell i magnitud de manera consecutiva del gener al març és alhora un repte exigent i un motiu d’orgull". Detalla que "Barcelona serà en només tres mesos la capital mundial dels sectors tecnològics i de l’alimentació, fet que reforça el posicionament de la ciutat i de Fira en aquests àmbits i contribueix de manera inequívoca a la dinamització econòmica i social del territori, particularment en mesos on l’arribada de visitants a la ciutat era tradicionalment menys intensa".
Increment de l’ocupació
Precisament, Manel Casals, director del Gremi d’Hotels de Barcelona, reitera la importància del sector MICE (congressos, convencions i incentius), en la mesura que injecta entre un 25% i un 35% de reserves continuades en l’hoteleria, de manera que exerceixen de matalàs i permeten gestionar millor els establiments. A l’hivern, amb menys viatgers, són especialment rellevants, tot i que només el congrés de telefonia porta a la plena ocupació, puntualitza Casals, que es repeteix puntualment davant esdeveniments com l’F1 combinats amb festivals. Però la resta de cites d’aquests dos mesos elevaran clarament les reserves, sobretot d’hotels cèntrics i pròxims al recinte firal.
No obstant, Casals expressa també la seva preocupació per l’efecte negatiu que puguin tenir en aquest àmbit els increments anunciats en la taxa turística de la ciutat i apel·la a "afavorir l’arribada" de l’activitat MICE.
Fonts del sector de la restauració i l’oci nocturn destaquen que les empreses participants, moltes de l’àmbit tecnològic, realitzen nombrosos actes corporatius amb pressupostos molt folgats. En alguns casos han contractat exclusivitats per a grans grups en locals del Front Marítim i l’Eixample, fins i tot a més de 200 euros per persona entre sopar i copes.
