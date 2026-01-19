Els busos interurbans tanquen un any de rècord i preveuen doblar la flota
La Generalitat activa mesures urgents per afrontar una demanda que s’ha enfilat. El sector projecta 1.750 nous llocs de treball, 2.800 vehicles de baixes emissions i una inversió de 800 milions fins al 2029.
Glòria Ayuso
Tot i que el transport públic a Barcelona funciona, una altra cosa és poder arribar a la gran ciutat i sortir-ne. Els elevats preus de l’habitatge i el lloguer han expulsat els últims anys ciutadans cap a la segona corona metropolitana i més enllà. Tanmateix, continuen necessitant desplaçar-se diàriament fins a l’àrea barcelonina per treballar, estudiar, comprar o fer gestions. Cada dia, centenars d’autobusos interurbans viatgen atapeïts en hora punta transportant milers de persones. Els primers càlculs indiquen que, només l’últim any, el passatge de l’autobús ha augmentat prop de 10% i ha passat de 82 a prop de 90 milions, després d’un increment també de vuit milions l’any anterior.
Les incidències a Rodalies també han causat migració d’usuaris cap al bus. El creixement ha desbordat el servei interurbà, i en hora punta les línies no poden acollir tota la demanda i deixen sovint els usuaris a les parades. A primera hora del matí es repeteixen les cues per pujar als busos en municipis catalans com és el cas d’Esparreguera, Collbató, Igualada, Mataró, Manresa o Vilafranca, entre molts altres. A la tarda, quan acaba la jornada, passa el mateix al centre de Barcelona, en llocs com Maria Cristina, Sagrera, Universitat, Tetuan...
"Treballem amb les administracions perquè no quedi ningú a les parades", explica el president de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV), José Maria Chavarría. El Govern ha posat en marxa un primer pla de xoc per reforçar les línies més col·lapsades i ja prepara el segon perquè constata que no n’hi ha prou. L’ampliació dels serveis ha implicat la contractació l’últim any de 600 nous conductors, indica la FECAV, que aquest any preveu ocupar-ne 600 més. "El nostre compromís és cobrir ràpidament la demanda amb més expedicions i reforços. Ho estem aconseguint. Sempre hi ha serveis en hores punta en què és difícil acollir tota la gent, més si hi ha línies de tren tallades", assegura el president de la patronal.
El Departament de Territori, juntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments, projecta el nou mapa del transport per carretera per garantir a mitjà termini un servei suficient i fiable. El nou pla inclou les línies, les expedicions necessàries per atendre la demanda a tot el territori i la infraestructura que es requereix per fer-ho.
Augment sostingut
La FECAV, que col·labora amb les administracions en la redimensió del transport, augura un augment sostingut del nombre de passatgers per l’extensió de la T-Mobilitat i la possibilitat de viatjar amb un sol bitllet per tot el territori. En el primer trimestre d’enguany es materialitzarà la integració tarifària a les Terres de l’Ebre i el Tarragonès, que "provocarà un nou augment de la demanda", indica Chavarría, que pronostica un creixement anual del passatge de dos dígits per a aquest any i també el 2027.
La patronal calcula que durant els pròxims tres anys la flota actual d’autobusos creixerà un 50%, amb la incorporació de 2.800 vehicles de baixes emissions. També segons els seus càlculs es crearan 1.750 nous llocs de treball, entre conductors, personal de manteniment, personal tècnic i mecànic. Tot plegat, juntament amb la construcció o adequació de noves cotxeres, pot comportar una inversió de prop de 800 milions d’euros.
El Govern no espera el 2028, quan vencen les concessions històriques d’unes 850 línies operades per 51 empreses, i ja impulsa la creació de corredors de bus ràpid (BR Cat) i el reforç dels serveis exprés. Les noves concessions, com la de Teisa al corredor de Girona –en funcionament des de novembre amb autobusos elèctrics– o la línia Manresa-Barcelona, que opera des de fa una setmana amb vehicles híbrids, incorporen més freqüències i informació en temps real que indica quan passaran per mitjà del mòbil.
Procés de modernització
Entre finals d’any i el 2027 es preveu posar en marxa el sistema tecnològic que transmetrà el temps d’arribada dels busos interurbans a cada parada a través de l’app de la T-Mobilitat. També resulta fonamental habilitar noves estacions. Aquest trimestre s’obrirà la de Lleida i s’ultima la planificació de les que són urgents a Barcelona, com a punt d’inici i final de les línies que entren per la Gran Via i la Diagonal (a la banda sud) i la Gran Via i la Meridiana (a la banda nord).
A causa dels problemes de Rodalies, cada vegada més persones opten pel bus, que funciona com a alternativa, assenyala des de l’associació Promoció del Transport Públic Carles Garcia. No obstant, alerta: "Els serveis de suport a les línies de tren han de ser temporals, a l’espera que torni a funcionar bé Rodalies. No l’han de substituir".
