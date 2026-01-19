Els restaurants dels Porxos del Port tindran terrasses
El districte de Ciutat Vella n’autoritza la instal·lació als carrers de Reina Cristina i Llauder, que ja van tenir terrasses cobertes durant la pandèmia.
Patricia Castán
L’entorn dels Porxos d’en Xifré és conegut perquè allotja el famós restaurant 7 Portes i durant anys va albergar els basars d’electrònica i joieries on van comprar generacions de barcelonins. Però en els últims anys la zona ha evolucionat com a eix gastronòmic conegut com els Porxos del Port, sense que els nous operadors dels carrers interiors pacificats poguessin disposar de terrasses per les seves característiques. Després de reivindicar-les llargament, el districte ha autoritzat per fi la instal·lació de terrasses cobertes als carrers de Llauder i Reina Cristina per revitalitzar la zona i fer-la més segura, i per evitar l’ocupació i degradació nocturna.
L’Ajuntament ha tramitat ja la petició a la Comissió de Terrasses de Barcelona, després de l’acord amb l’eix comercial Porxos del Port, que aglutina comerciants, entitats, veïns i l’associació Barcelona Oberta, a la qual estan integrats. La zona ja va comptar provisionalment amb terrasses per la pandèmia, per la qual cosa els operadors estan convençuts que la mesura dinamitzarà els negocis, que han perdut afluència com a conseqüència de les llargues obres de reforma que va viure la Via Laietana i van complicar la mobilitat al barri.
Reanimar l’entorn
La part porticada exterior (Isabel II i Pla de Palau) ja comptava amb terrasses, però les vies interiors que es van pacificar el 2023-24 –amb plataforma única d’ús mixt i trànsit restringit– no podien tenir-les, de manera que es van retirar a l’acabar la crisi sanitària. L’Ajuntament dona llum verda ara a Llauder i Reina Cristina amb caràcter excepcional. El pla és recent i encara no hi ha xifres de quants locals es veuran beneficiats, ja que cadascun dels interessats haurà de presentar les seves peticions i projectes. En paral·lel, el consistori estudia pacificar l’eix.
L’objectiu principal és reanimar l’entorn al guanyar activitat en l’espai públic, comptant amb la implicació de restauradors i comerciants de la zona, que han lluitat molt per la millora. Els operadors i veïns dels Porxos i el Pla de Palau consideren que les terrasses aportaran seguretat i milloraran la convivència, al tractar-se de negocis tranquils i amb restaurants de qualitat. La mesura suposa també poder guanyar il·luminació i evitar l’ocupació dels porxos i els espais menys transitats.
