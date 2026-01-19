De les aules als congressos
L’oferta creixent d’esdeveniments a la capital catalana ha convertit la feina d’assistent en una sortida habitual entre estudiants universitaris, que valoren la flexibilitat d’horaris per compaginar-la amb els estudis i l’aprenentatge de les primeres competències professionals.
Ariadna Miranda
La major part dels estudiants necessita compaginar la formació acadèmica amb l’inici de la vida laboral. Ja sigui per assumir el cost de la carrera universitària, estalviar, viatjar o pagar les copes del cap de setmana, molts joves es veuen obligats a trobar llocs de treball que els permetin obtenir ingressos sense descuidar les notes. De cambrers a dependents, hi ha una ocupació que passa desapercebuda tot i consolidar-se cada dia més: assistent de congressos. Un professional que combina l’atenció al públic i la coordinació logística per assegurar el desenvolupament eficient de tota mena d’esdeveniments, des de congressos i conferències fins a fires i exposicions. Un atractiu econòmic que ha anat guanyant pes al recinte de la Fira de Barcelona, a la Gran Via de l’Hospitalet.
Entre les funcions d’aquests joves destaquen el control d’accessos, el registre d’entrades, la gestió de vestuari i els punts d’informació, entre altres tasques. Judit Bruno (22) cursa el doble grau d’Educació Infantil i Primària a UNIR i, des que és major d’edat, també treballa com a assistenta i ja ha participat en més d’una desena d’esdeveniments, incloent-hi accions promocionals per a diferents marques. Amb una trajectòria semblant hi ha Joel Font (22), un estudiant de Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que ja acumula més de quatre anys d’experiència en el sector i ha treballat "a més de 50 congressos", assegura. Per la seva banda, Alejandra Portales (22), estudiant de Dret i Relacions Laborals a la Universitat de Barcelona, es va endinsar en la indústria el 2023 gràcies a una companya de classe.
Tots els entrevistats coincideixen que la curta durada dels esdeveniments, que sol oscil·lar entre dos i cinc dies, facilita compatibilitzar els estudis amb la feina. Portales assenyala que "decideixes en quins salons participes segons la teva disponibilitat i necessitats, i declinar una oferta no implica pas que no et tinguin en compte per a futures ocasions". Bruno afegeix que hi ha la possibilitat de triar l’horari i "pots optar per una jornada completa de 8 hores o jornades reduïdes de 3 o 4 hores", detalla. Font exemplifica la flexibilitat horària amb el seu cas: "vaig al matí a classe i a la tarda a la feina a diferents conferències professionals".
Primer contacte laboral
L’estudiant de dret comenta que aquest tipus d’ocupació sol representar el primer contacte amb el món laboral. És, al capdavall, "una experiència que et permet moure’t en un entorn professional, ja sigui fent entrevistes, aprenent a gestionar el temps o a tractar amb empreses", exposa. Al seu torn, Font assevera que, com que majoritàriament es tracta de grans esdeveniments, el treball en equip és recurrent, una aptitud valorada en el mercat laboral. A més, com que són fires internacionals, l’ús d’idiomes, sobretot l’anglès, resulta imprescindible, fet que comporta un context real per practicar-lo. Així mateix, remarca que la posició de cara al públic millora les capacitats comunicatives, organitzatives i resolutives.
Els universitaris, però, apunten que les condicions laborals tenen marge de millora. Alejandra remarca que sempre varia segons el congrés i l’agència encarregada, "hi ha una mica de tot", reconeix. Quant a la retribució, tots tres estudiants convergeixen que el salari mitjà, situat prop de vuit euros per hora i deu en esdeveniments privats, els resulta "insuficient". "Hi ha posicions que haurien d’estar més ben pagades per la dedicació que impliquen", assenyala Portales.
Els joves situen les facilitats de buscar feina en aquest sector en la rapidesa que permeten portals especialitzats com ara Yobalia. L’eina digital s’ha consolidat com la plataforma de referència a Espanya per a esdeveniments i promocions. Creada fa més de 25 anys, té més d’1,5 milions de candidats registrats i ha publicat més de 615.000 ofertes, fet que "permet que més de 5.000 empreses trobin personal", explica Silvia Martínez, responsable de comunicació de Yobalia.
Paral·lelament, la selecció, formació i coordinació del personal recauen en agències especialitzades en serveis integrals, com ara Staff Global Group. La companyia, d’origen català, és proveïdora oficial de la Fira de Barcelona, a més d’operar a ciutats com Madrid, Sevilla i València i a altres països com Portugal. Durant l’últim any, ha participat en esdeveniments de referència com el Mobile World Congress (MWC), Ifema o l’ISE, així com en festivals de música de gran format com el Primavera Sound, Sónar o Mad Cool. El model de negoci es basa en els perfils joves. "La idiosincràsia de l’empresa és el talent jove", manifesta Sonia Díaz, directora general de Staff Global Group. Segons les seves dades, dels 35.000 candidats actius, el 85% són estudiants d’entre 18 i 23 anys i prop del 70% són dones i un 30% homes. A més, prop del 70% del personal repeteix en més d’un esdeveniment durant la mateixa temporada.
