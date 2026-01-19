Les xarxes la venen com la ‘viagra femenina’
P. M.
Alhora que cada vegada més dones busquen solucions als símptomes de la menopausa, entre famoses i influencers s’han posat de moda els suplements o pegats de testosterona a fi de recuperar el desig sexual que, en ocasions, cau en picat a mesura que es compleixen anys. De fet, les xarxes socials són plenes de testimonis de dones anònimes que expliquen que des que utilitzen testosterona en forma de crema, pegats subcutanis o microinjeccions se senten com adolescents que només pensen en sexe.
Tota una revolució sexual semblant a la provocada per la Viagra en els homes. No obstant, l’ús de testosterona, l’hormona masculina, no està exempt de riscos, i l’ús en dones genera controvèrsia i divideix la comunitat científica. D’entrada, la testosterona farmacològica per a dones, que de manera natural tenen una desena part d’aquesta hormona respecte als homes, no compta amb l’aprovació de les principals agències del medicament per falta d’evidència a llarg termini sobre la seva seguretat i eficàcia. A més, pot provocar efectes secundaris com la pèrdua dels cabells al cap i creixement de borrissol a la zona del bigoti o del mentó. També acné, engrandir el clítoris, canviar la veu, augmentar l’agressivitat i, el que és més greu, incrementar el risc metabòlic i cardiovascular.
