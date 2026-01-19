Mobilització mèdica per un cop "terrible"
El ministre de Transport, Óscar Puente, va seguir les novetats de l’accident des del centre d’emergències de Renfe, mentre l’hospital Reina Sofia de la ciutat andalusa rebia a les ambulàncies.
FABIOLA MOUZO
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, es va desplaçar ahir a la nit a l’estació madrilenya d’Atocha per seguir des del centre d’emergències de Renfe l’accident ferroviari ocorregut ahir a Adamuz (Còrdova), en què el descarrilament de dos trens d’alta velocitat va provocar com a mínim 21 morts.
Des d’allà va explicar que els últims vagons del tren Iryo que van descarrilar a Adamuz van envair la via contrària per la qual en aquell moment circulava un alta velocitat de Renfe i, després d’un impacte "terrible", dos vagons d’aquest últim van sortir disparats, fet que va provocar una xifra de víctimes que "no es pot confirmar" encara.
Segons les últimes dades, almenys 21 persones van morir, unes 25 persones estan ferides greus i un nombre no precisat podien continuar estant atrapades.
L’hospital Reina Sofía de Còrdova va mobilitzar personal de cures intensives per atendre els nombrosos ferits de l’accident. El centre cordovès va activar tot el seu personal d’urgències i va habilitar al completament l’uci 11 per als afectats en el greu accident.
Ahir a la nit hi havia una activitat frenètica a les urgències de l’hospital Reina Sofía de Còrdova. Les ambulàncies entraven i sortien carregades de mantes i lliteres amb destinació a Adamuz. Els afectats per l’accident de tren eren prioritat i els atenien tot just arribaven.
La xarxa de centres de transfusió sanguínia va redistribuir sang cap a Còrdova i Jaén. A més, es va muntar un punt mèdic avançat a l’edifici tècnic d’ADIF per fer el triatge de les persones ferides, l’atenció sanitària inicial i l’estabilització abans del trasllat als hospitals. Així mateix, es va avisar l’Hospital d’Andújar i l’Hospital Universitari Virgen del Rocío perquè estiguessin activats i amb recursos preparats i coordinació permanent.
Subscriu-te per seguir llegint
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria