"El servei no funciona bé"
Alguns passatgers dels corredors de transport públic a la capital catalana, des de Vilassar fins a Igualada, expliquen la incertesa diària dels trajectes per anar a treballar o estudiar, tot i que valoren les millores en algunes línies des del setembre passat.
Glòria Ayuso
Un dels punts on conflueixen nombroses línies i usuaris és Maria Cristina. En aquest punt, a les 8.30 del matí, Marian Pérez, de 36 anys i veïna de tota la vida d’Esparreguera, baixa de l’e24 de Monbus. "Això del bus és un gran problema. Hi ha llargues cues, el servei no funciona bé... Fa molt temps que estem així. Collbató, Esparreguera, Olesa... Cada vegada hi ha més gent que ve a viure als pobles. S’hauria de tenir en compte. Treballem a Barcelona perquè les opcions als pobles són més limitades; aquí hi ha també les grans empreses".
"Els autobusos –explica Pérez– passen en hores diferents i, de vegades, si no passen, allà et quedes. Les cues de sortida, a l’avinguda Diagonal a l’altura de Maria Cristina, "són un espectacle", es plany Pérez. La passatgera lamenta que es van acabar barrejant els que anaven a Esparreguera amb els del Bruc, Vilafranca, Igualada... "Arriba el bus i obre la porta, la gent comença a pujar i n’hi ha que es volen colar: és clar, no hi cabem tots. Dimarts vam anar com marionetes d’un costat a l’altre. Quan va arribar el bus es va desfer la cua, i tothom discutint qui havia arribat abans. En va saltar un que feia mitja hora que s’esperava. Al final ens vam posar tots a riure. És un xou. La gent no vol això. Sortim de treballar i estem cansats. L’únic que vols és pujar a l’autobús i anar-te’n a casa", diu.
Durant una petita temporada, Marian Pérez va decidir traslladar-se a la ciutat: "El lloguer és molt alt, el sou no t’arriba, et limites a pagar i a mirar d’arribar a final de mes". A part de les cues, aquesta usuària de l’autobús considera que els conductors "no estan ben formats". "Som els usuaris que fa anys que agafem el bus els que moltes vegades els indiquem com han de fer la ruta. Els expliquem que han de venir a l’hora exacta, perquè molt sovint no hi venen, o s’equivoquen de trajecte. Saben conduir i són amables, però no saben com han de fer el servei. L’empresa no els ha format". Ho reafirma l’Alicia, que hauria d’agafar diàriament el bus de les 7.50 a Collbató (l’e5 que connecta Igualada amb Barcelona), però "no passa potser fins a les 8.15, o de vegades ni passa".
Els viatgers sí que han notat millores en algunes línies en què des del setembre passat la Generalitat ha començat a aplicar mesures urgents o ha reformulat el servei aplicant-hi més freqüències. Damián Pérez arriba al centre amb el bus procedent de Vilafranca, l’e6, i confirma que el servei ara "va bé".
Incertesa i inseguretat
Aina Plans, professora de música de 37 anys i veïna d’Artés, s’ha "atrevit" –com ella mateixa diu– a agafar el bus entre Manresa i Barcelona per primera vegada després d’un temps. Em vaig passar al cotxe perquè molt sovint el bus de tornada a Manresa no passava. Ara han ampliat els horaris i m’he atrevit a agafar-lo de nou. Ha anat molt bé i he pogut dormir durant el camí", destaca.
El bus també es presenta com l’opció per a molts usuaris que abans anaven amb Rodalies. Adrià Prados, estudiant de Comerç Internacional de Gelida, utilitzava la línia R4 del tren per desplaçar-se a Barcelona. Però després del reforç de freqüències en el servei del bus i davant els continus problemes del tren, ha canviat d’opció. "Abans només hi havia un bus cada hora, però s’han ampliat els horaris. Ha millorat i la veritat és que el bus m’ha salvat", diu.
José María Domínguez, estudiant de Dret de 22 anys, també explica que a Igualada "de vegades el bus no es presenta o apareix una hora més tard. Avui ha anat bé, però és una loteria". Després, a la carretera, "els conductors van molt de pressa: ja està bé perquè retallen temps de trajecte, però...", afirma alçant les celles i deixant entreveure que pateix per la seguretat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
- El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria