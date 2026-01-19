El Suprem ordena l’ingrés a la presó del violador del taxi de BCN
El depredador sexual, considerat reincident pels Mossos d’Esquadra, haurà de complir 11 anys de presó per abusar de la seva neboda quan era menor i hi convivia a l’Eixample.
Guillem Sánchez
El Tribunal Suprem va confirmar la sentència de presó contra Edison Dávalos, el violador del taxi de Barcelona. Així s’acaba el periple judicial d’un veí de l’Eixample de 47 anys que va ser denunciat per agredir sexualment set dones: cinc turistes que va recollir amb el taxi i dues nenes que convivien amb ell. Dávalos entrarà a la presó per una condemna d’abusos sexuals reiterats a una de les dues menors.
Per les agressions a les cinc turistes va complir poc més d’un any de presó a Can Brians i pels abusos a l’altra nena va ser absolt. Després de rebutjar el Suprem el seu últim recurs, Dávalos ha d’ingressar en els pròxims dies a la presó per complir 11 anys i 9 mesos.
Un agressor en sèrie
Els Mossos d’Esquadra van redactar el 2017 un informe sobre Edison Dávalos, un veí de Barcelona que en aquell moment tenia 40 anys i es guanyava la vida conduint un taxi de nit. Els investigadors havien acumulat fins a cinc denúncies de dones –totes turistes molt joves– que havien pujat al taxi de Dávalos i van ser violades. L’informe policial concloïa que Dávalos era un agressor en sèrie. Per aquests cinc delictes, va ser condemnat a tres anys de presó i en va complir poc més d’un.
Dues de les cinc turistes, que havien patit a més les violacions més greus, van retirar la denúncia perquè van tornar al seu país i van decidir oblidar-se de Barcelona. Dávalos va arribar a acords amb les altres tres, que també van triar pactar per evitar el judici, i això li va comportar una reducció de la pena. El condemnat va admetre haver recollit de nit amb el taxi les víctimes i, en comptes de portar-les a l’hotel, les va conduir cap a un lloc apartat per agredir-les sexualment al seient posterior aprofitant-se que estaven sota els efectes de l’alcohol.
La notícia
Quan EL PERIÓDICO va publicar el cas del violador del taxi de Barcelona, dues dones emparentades amb Dávalos, que a més hi havien conviscut en un domicili del carrer d’Aragó de Barcelona quan eren nenes –tenien 10 i 11 anys–, van denunciar que també elles havien patit els seus abusos sexuals. Una va perdre el judici. I Dávalos, que ja havia complert l’any i poc més de presó per agredir les cinc turistes, va seguir al carrer.
L’altra denunciant, una neboda de l’acusat, va guanyar el judici el juliol del 2024, però Dávalos va seguir al carrer a l’espera de la resolució del recurs al Suprem. Ara el tribunal ha desestimat la petició i, un any i mig després de ser novament condemnat, el violador del taxi finalment serà tancat per una pena important, superior als 11 anys de presó.
La decisió del Suprem ratifica el que ja havia conclòs abans l’Audiència de Barcelona el juliol del 2024: que Dávalos va violar de manera reiterada la seva neboda, amb qui va compartir habitatge al carrer d’Aragó de l’Eixample durant més d’un any, entre el 2013 i el 2014, quan la menor tenia entre 9 i 10 anys. El tribunal assenyala que Dávalos es masturbava davant la menor, l’obligava a fer-li tocaments, l’assetjava mentre dormia i fins i tot va arribar a agredir-la amb penetració. Aquests abusos han deixat nombroses seqüeles psicològiques en la víctima, que ja és major d’edat.
Els jutges van concloure que Dávalos va poder fer el que va voler amb la seva neboda perquè vivien al mateix domicili, era gairebé 30 anys més gran que ella i exercia un rol de poder sobre la menor per la seva relació de parentiu. La víctima ja havia explicat a algun adult el que patia mentre passava, però no la van creure. Ara bé, quan EL PERIÓDICO va publicar que Dávalos és considerat un agressor sexual, la neboda, que fins aleshores no havia dit res per por de ser titllada de mentidera per segon cop, es va animar a tornar-ho a explicar a casa. I llavors sí que li van fer cas.
