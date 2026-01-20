Tragèdia ferroviària
Adif va notificar fa mesos diverses incidències tècniques a Adamuz
Transports assegura que són «problemes habituals en la circulació» que «no tenen res a veure amb un suposat mal estat de les vies»
La línia Madrid-Sevilla ha suportat un «creixement sostingut del trànsit de viatgers i de circulacions»
Cristina Buesa
El tram d’Adamuz (Còrdova) on es va produir l’accident mortal pertany a la línia d’alta velocitat entre Madrid i Sevilla, el primer traçat construït a Espanya, el 1992. Té, per tant, gairebé 34 anys, cosa que en termes ferroviaris es considera molt recent. No obstant, el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i el gestor de la infraestructura, Adif, van decidir afrontar una renovació d’aquesta exitosa línia que està previst finalitzar al llarg d’aquest 2026.
El lloc del sinistre, tal com va remarcar el ministre Óscar Puente en les seves primeres intervencions públiques, compta amb «una via completament renovada» en què s’han invertit 700 milions d’euros. Aquestes tasques, a més, van finalitzar fa poc, el mes de maig passat. Aquestes obres, tal com havien explicitat fonts de Transports, s’impulsaven per respondre al creixement del trànsit ferroviari. L’èxit de l’alta velocitat a Espanya i la incorporació de nous operadors ha impulsat aquest servei en els últims anys.
Puente va concretar ahir que les tasques en aquest tram d’Adamuz haurien inclòs els treballs de «substitució de canvis i desviacions», que són, en argot ferroviari, les agulles del tren. Aquestes serveixen perquè el material mòbil passi d’una via a l’altra i, en el cas de l’alta velocitat, han de ser extraordinàriament precises perquè els trens van a 300 quilòmetres per hora.
No obstant, aquests sistemes acabats de modernitzar en principi no haurien tingut cap relació amb el fatal accident, ja que l’impacte entre l’Iryo i l’Alvia es va donar en un tram en línia recta, tal com va revelar el ministre, que va assegurar que és «tremendament estrany». El president de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que va avisar que es trigarà un temps a conèixer l’origen del xoc, va assenyalar com a possible origen la infraestructura o bé una fallada del tren d’Iryo, i va descartar un excés de velocitat.
Abans de l’accident, Adif havia notificat algunes incidències tècniques a la zona, que fins i tot van generar alguns retards en la línia entre Madrid i Andalusia per senyalització i altres sistemes el juny del 2025, tot i que són «problemes habituals en la circulació ferroviària», segons van assegurar a aquest diari fonts de Transports, que van afegir que «no tenen res a veure amb un suposat mal estat de les vies».
Després de més de tres dècades en servei, Adif AV tenia en marxa un pla de renovació integral de tota la línia d’alta velocitat Madrid-Sevilla, la més veterana de la xarxa, que incloïa infraestructura (vies, balast, sistemes d’electrificació, telecomunicacions, senyalització) dissenyats per mantenir la línia a l’avantguarda tècnica. Aquest pla sumava més de 700 milions d’euros d’inversió mobilitzats pel gestor d’infraestructures espanyol, destinats a actuacions en tota la línia, inclosa la zona d’Adamuz, segons Adif.
Creixement sostingut
La línia d’alta velocitat Madrid-Sevilla té una longitud aproximada de 470 quilòmetres i discorre per les comunitats de Madrid, Castella-la Manxa i Andalusia, amb parades en estacions com Ciudad Real, Puertollano, Còrdova i Sevilla-Santa Justa. Des de la seva posada en servei, aquest recorregut ha suportat un «creixement sostingut del trànsit, tant de viatgers com de circulacions, fet que ha obligat a escometre successives actuacions de modernització i reforç de la infraestructura», asseguren des del ministeri.
Transports remarca que un dels principals reptes ha sigut compatibilitzar les obres amb la circulació ferroviària. Les actuacions s’han executat per fases i, en gran part, durant la nit i matinada, en un període en què el trànsit en la línia ha continuat creixent, «amb increments de doble dígit en els últims dos anys».
De fet, aquesta és la primera vegada que una línia d’alta velocitat a Espanya es renova de manera integral, mantenint a més l’explotació ferroviària durant l’execució de les obres. n
