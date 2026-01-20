Equipaments
BCN reclama dos milions a un concessionari de xiringuitos
El consistori demana la quantitat a l’empresa Amatller Fira i Parcs perquè va continuar ocupant els llocs després d’extingir-se la concessió. L’extitular manté que Parcs i Jardins va canviar les regles sense avisar.
Toni Sust
Una parella amb un nen en cotxet s’acosta als tres lavabos oberts al parc de la Ciutadella, a la zona de la cascada, no gaire lluny de la glorieta, al costat del xiringuito, ara tancat, que va estar en funcionament fins a l’octubre passat. Els pares miren un dels lavabos, i ho descarten: la tassa és plena de gom a gom d’un líquid poc recomanable. Van al segon i tampoc ho veuen viable, i el mateix amb el tercer. No són els únics que desisteixen. Els lavabos són molt bruts.
És una cosa que destaca Enric Amatller, que allà explica com va començar l’aventura de la seva família amb aquest xiringuito del qual ja no és concessionari i com ara la seva empresa afronta una reclamació municipal milionària per aquesta i altres concessions amb què va comptar en el passat. La xifra que en aquests moments li reclama o preveu reclamar-li en total l’Ajuntament de Barcelona a l’empresa Amatller Fira i Parcs és de més de dos milions d’euros. Per ser exactes, els reclama l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, titular d’aquests espais. La quantitat és la suma de diferents reclamacions que afecten els dos xiringuitos que l’empresa ha tingut a Montjuïc; els dos de la Ciutadella; dos a l’entorn de la Sagrada Família i un a la Guineueta, i un bar al parc Güell.
En tots els casos es repeteix el mateix patró. L’empresa va ser concessionària dels xiringuitos fins que un dia va ser informada que havia de deixar-los, sense que hi hagués nou concurs de licitació a la vista. En tots els casos, Amatller va argumentar que entenia que podia quedar-se fins a un nou concurs. I va decidir seguir als quioscos després d’haver passat un període en precari, és a dir, abonant el cànon preceptiu mes a mes a falta de conèixer la data de la nova licitació. Però en el temps afegit no se li va cobrar el cànon, en vista que no es considerava legal la seva presència. Al final, s’ha vist obligat a anar-se’n dels xiringuitos. I ara està pendent d’afrontar les sancions.
Informació de la plantilla
Enric Amatller cita com una prova que el consistori va canviar les regles del joc que primer li van demanar informació de la plantilla dels xiringuitos de la Ciutadella, una cosa que casa amb la preparació d’un concurs, per si el guanya un nou concessionari, perquè sàpiga quina plantilla ha de subrogar. Perquè els treballadors segueixin allà sense ell, en definitiva.
