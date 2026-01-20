MEDI AMBIENT
BCN retalla de nou la pol·lució
La ciutat presenta mínims històrics de contaminació i acaricia l’objectiu europeu del 2030. Ha estrenat una nova estació de qualitat de l’aire a l’avinguda Meridiana.
Judith Cutrona
Barcelona ha registrat mínims històrics de contaminació per tercer any consecutiu. Així ho indiquen les últimes dades de qualitat de l’aire del 2025, presentades ahir en roda de premsa per la primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, i la regidora de Salut, Marta Villanueva. Amb aquesta millora, la capital catalana continua complint els límits de contaminació establerts per la Unió Europea (UE) i s’acosta a l’objectiu de 20 micrograms per metre cúbic que marca per a l’any 2030.
Totes les estacions de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica repartides per la ciutat han registrat un descens d’entre el 4% i el 12% respecte a l’any anterior i consoliden la tendència descendent dels últims anys. Un exemple de la consolidació d’aquesta millora són les dades de l’estació del districte de l’Eixample, la més crítica, ja que històricament havia marcat els nivells més alts de contaminació pel volum trànsit que acumula. En aquest últim registre ha passat dels 33 µg/m³ de diòxid de nitrogen el 2024 als 29 µg/m³ el 2025.
També l’estació de Gràcia-Sant Gervasi passa de 27 micrograms per metre cúbic a 25 de mitjana anual, 15 per sota del que marca el llindar actual. Al Poblenou, Sants, el Palau Reial i la Vall d’Hebron han baixat un microgram per metre cúbic de mitjana respecte a l’any passat i Ciutadella registra un descens notable de 25 a 22 micrograms. "Totes marquen la mateixa tendència a la baixa", va remarcar ahir Bonet.
La tinenta d’alcaldia va assenyalar que les xifres són "plenament representatives" de la qualitat de l’aire, en específic les de l’Eixample, ja que, segons la Generalitat, les obres de l’L8 i la consegüent reducció del trànsit en aquesta zona no ha sigut prou intensa.
"Anem pel bon camí"
A més, les dades provisionals del 2025 de partícules en suspensió (PM10 i PM2,5) que registren els equips automàtics –i que poden estar condicionades per aspectes meteorològics i ambientals com la intrusió de la pols africana– també indiquen una estabilització dels nivells respecte a l’any anterior i compleixen els respectius valors límit anuals de la UE.
"Són bones dades que demostren que anem pel bon camí i ens insten a continuar treballant de la mateixa manera. No és fruit de la casualitat", va assegurar la tinenta d’alcaldia, que va insistir que la renovació del parc circulant "hi ha tingut molt a veure". En aquest sentit, va revelar que els vehicles que circulen per Barcelona amb etiqueta Eco i Zero ja són el 31%, un 3% més que l’any passat. Els que ho fan amb etiqueta B han baixat del 15% al 12%. Si es tenen en compte únicament turismes, la diferència és més gran: són el 38% els que ja tenen etiqueta Eco i Zero.
Impacte sobre la salut
Tot i que la capital catalana contínua reduint els nivells de contaminació atmosfèrica, el govern de Jaume Collboni insisteix que l’impacte sobre la salut de la ciutadania encara persisteix. Per això, situa la millora de la qualitat de l’aire com una de les seves prioritats. Villanueva va indicar que en el període 2018-2019 es registraven 1.900 morts anuals atribuïbles a la contaminació i el 2025 en van ser 1.100, 800 menys. "Respirar un aire més net és una qüestió de salut", va afirmar la regidora.
La ciutat disposa de 10 estacions que mesuren la qualitat de l’aire i aquest any se n’ha afegit una de nova en un dels grans eixos viaris d’entrada i sortida: l’avinguda Meridiana. Està ubicada al número 216, al barri de Navas, en sentit sortida, i ja ha començat a funcionar. L’objectiu amb aquesta estació és ampliar la representativitat de les mesures de contaminació que es prenen en diferents vies de trànsit i estudiar la qualitat de l’aire en un lloc on el patró de la mobilitat està estretament lligat als horaris lectius i d’entrada i sortida de la feina. La previsió de l’Ajuntament és que arribi a nivells semblants a altres entorns de trànsit del centre de la ciutat, com la de l’Eixample, tant de NO2 com de partícules.
Evolució a l’estació de control de l’Eixample
2024 33 µg/m³ de NO2
2025 29 µg/m³ de NO2
2030 20 µg/m³ de NO2 (objectiu)
