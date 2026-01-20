Alerta hidrològica
Els cabals de rius i rieres s’estabilitzen però l’amenaça de desbordament continua activa
El Meteocat adverteix que les quantitats de pluja acumulades pel temporal no són comparables a la magnitud del Gloria, del qual es compleixen sis anys
Els embassaments catalans registren l’augment de reserves d’aigua dels últims 25 anys
Guillem Costa
La preocupació per l’increment del cabal dels rius es manté al llarg d’aquest dimarts a les comarques de Girona. L’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) ha informat en les últimes hores que els rius Ter i Onyar s’han acostat als llindars de desbordament i adverteixen d’un risc d’inundació rellevant. Tot i així, a mesura que el dia ha anat avançant, els rius i rieres han començat a estabilitzar-se i s’espera que els rius tindran capacitat per absorbir l’augment de cabal.
A la ciutat de Girona i en altres localitats, s’han cancel·lat classes i s’ha demanat a la gent que no s’acosti als cursos, ni a peu ni amb cotxe, ja que hi ha un risc important de ser arrossegat per l’aigua, com li ha passat a una persona a Palau-sator(Baix Empordà), que a hores d'ara continua desapareguda. A més, s’ha indicat als veïns d’àrees pròxims al curs dels rius i rieres que si detecten perill de riuada pugin, si poden, a les plantes més elevades dels edificis.
Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d’alerta el pla d’emergències per inundacions per totes les incidències que s’estan registrant al nord-est de Catalunya. Quant al seguiment hidrològic, fonts de l’ACA expliquen que han reduït el desembassament dels pantans, que havia augmentat en els dies previs a la borrasca, per prevenir riuades en diversos municipis de la província de Girona. A més del Ter i l’Onyar, també han arribat a pics elevats el Tordera, el Fluvià, el Manol i el Daró.
El Govern actualitzarà la informació després de la reunió del Comitè Tècnic, però el missatge per a tota la població és el d’actuar amb «màxima prudència» i centrant-se en l’autoprotecció. Per aquesta raó s’han enviat avisos mòbils a través del sistema ES-Alert. «Tot i que deixi de ploure, el cabal dels rius pot tornar a augmentar», recorda Núria Parlon, consellera d’Interior i Seguretat.
«Efecte tap»
A la situació dels rius, s’hi suma el temporal marítim, que produeix un «efecte tap» perillós: les desembocadures no deslliguen amb normalitat perquè el mar empeny «cap endins». Al Baix Empordà, les onades han superat els 10 metres, i l’entrada de l’aigua del mar ha causat diverses incidències a tot el litoral català. «Ningú s’ha d’acostar als passejos marítims ni als espigons», insisteixen des de la Generalitat.
A l’àrea metropolitana de Barcelona, a més de l’onatge i les pluges, les ratxes de vent han superat els 72 quilòmetres per hora i s’ha hagut d’activar el pla d’emergències per fort vent. El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins al moment 1.619 trucades relacionades amb l’episodi de pluges. Per comarques, des d’on més trucades s’ha rebut és des del Maresme, el Baix Empordà i el Barcelonès. La majoria de trucades han sigut per incidències de tràfic, despreniments i petites inundacions de baixos.
Els Bombers de la Generalitat estan treballant intensament en serveis directament relacionats amb el temporal. Fins a les 12 del migdia, i des de l’inici de l’episodi, han atès 901 serveis. D’aquests, 341 són a la Regió d’Emergències Girona i 246 a la Regió d’Emergències Metropolitana Nord. Entre aquestes dues regions d’emergències acumulen més del 50% dels avisos rebuts.
Les sortides, en general, es deuen a arbres caiguts, pals de llum i algun mur que separa finques, així com revisió de baixos, carreteres inundades, clots, goteres en cases i rieres desbordades. Els bombers també han assistit a persones il·leses que van aconseguir sortir del cotxe abans que l’aigua l’arrossegués (Maçanet de la Selva, Peralada i Parlavà). A Calonge han revisat un cotxe arrossegat per l’aigua, però a dins no hi havia ningú.
