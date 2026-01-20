Cancel·lacions i baixa presència institucional a Fitur
Sara Ledo
L’agenda del sector turístic de la quarta setmana de gener està marcada per un esdeveniment: Fitur, una de les cites més importants per al sector. Però l’accident de Còrdova tindrà un impacte directe en la celebració de la fira, que preveia congregar a Madrid més de 255.000 visitants entre demà dimecres i divendres vinent, 23.
En un comunicat, la institució firal va indicar que Fitur és "una plataforma internacional de negoci i punt de trobada per a professionals del turisme de tot el món" i, per això, "a excepció de la representació institucional en alguns actes, continuarà amb la seva programació prevista". "Com a mostra del sentiment de solidaritat del sector turístic, convoquem un minut de silenci a l’inici de Fitur, el dimecres 21 a les 10.15 hores, per transmetre, en nom de tots els participants en la Fira Internacional de Turisme, les nostres condolences a les víctimes de l’accident ferroviari", afegeix la nota.
Sense agenda
El Govern va decretar tres dies de dol oficial, fins a la mitjanit de dijous. El dol oficial regula el comportament de les personalitats públiques i els membres de la família reial, cosa que implica que tant els representants polítics com la casa reial es queden sense agenda institucional durant aquest període. Fitur sol comptar amb la participació durant les diverses jornades dels ministres del ram, així com del president del Govern, Pedro Sánchez.
Les dues companyies afectades, Renfe i Iryo, van cancel·lar totes les seves activitats. També van anunciar que eliminen la seva assistència institucions com la Diputació d’Almeria o la Diputació i l’Ajuntament de Sevilla. D’altres, com l’Ajuntament de Granada o l’Ajuntament d’Alacant, limiten les seves activitats a l’"agenda professional".
Grimaldi Lines i Trasmed van suspendre la totalitat de la seva agenda d’esdeveniments i actes previstos al seu estand.
