Caos a Atocha per viatjar a Andalusia per la falta de cotxes de lloguer
Julián García
La cua quilomètrica a les portes de la petita agència de cotxes de lloguer d’Enterprise a l’estació d’Atocha no feia presagiar res bo. "Tinc una reserva feta des d’ahir a la nit i pagada. ¿He de fer la cua?", va preguntar l’Ernesto, perruquer de Cadis, a un petit grup que semblava que feia hores que esperava el seu torn. "Aquí tots tenim la reserva feta, fill", li va contestar una senyora gran. De fons, la veu resignada de la responsable de l’agència: "No hi ha cotxes disponibles, tot i que tinguin reserva. És una situació excepcional i de matinada s’han acceptat reserves sense límit, no hi ha cotxes per a tothom malgrat que hem fet tot el possible per portar-los".
El tràgic accident de diumenge a la tarda a Adamuz (Còrdova) va deixar centenars de persones que havien de tornar a Sevilla, Màlaga o Cadis encallats a l’estació d’Atocha. El fet que l’única connexió ferroviària possible entre Madrid i Andalusia sigui l’alta velocitat, sense possible pla b a través d’enllaços per ample ibèric, obligava a buscar alternatives en forma de vols d’urgència o de cotxes de lloguer. O a buscar allotjament pròxim en espera que la situació pogués millorar ahir.
Furgonetes compartides
Però, no, la situació no va millorar i el caos es va apoderar de l’estació d’Atocha durant tot el matí d’ahir. No hi havia utilitaris ni cotxes de mida mitjana, però, sí, algunes furgonetes, així que moltes persones van decidir treballar en equip: "Som quatre de família i hem acordat amb quatre persones més que anem junts i paguem a mitges la furgoneta", va explicar la Martina, odontòloga de Sevilla. L’Alba i la Beatriz, estudiants, havien de viatjar a Sevilla: "Els autobusos només arriben fins a Còrdova. No hi ha BlaBlaCar i els bitllets d’avió estan a 300 euros".
Renfe proporcionarà autobusos a partir d’avui, tot i que serà una mesura excepcional per a viatgers que qualifiquin com a essencial els seus desplaçaments.
