Borrasca Harry
Desaparegut un home arrossegat per la riera de Palau-sator en un temporal que està provocant la crescuda dels rius
Les classes s’han suspès en quatre comarques de Girona
Alerta pel temporal de pluja i vent a Catalunya, en directe: última hora de la borrasca Harry i els avisos de l’Aemet i el Meteocat
Germán González
Els equips de rescat busquen un home que ha sigut arrossegat a la riera de Palau-sator (Baix Empordà) al pas del temporal de llevant, que ha deixat acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat en punts de Girona i està provocant la crescuda dels rius, que estan superant el llindar d’alerta. A causa del risc d’inundacions, Protecció Civil ha enviat una alerta a les comarques de l’Alt i Baix Empordà, la Selva i el Gironès. Les classes en aquesta demarcació també han sigut suspeses.
«No us acosteu als marges dels rius, no baixeu als soterranis i, si entra aigua, pugeu als pisos superiors», insta l’avís.
El cert és que, després del temporal de Nadal i aquesta nova borrasca –que ha crescut aquesta matinada i està deixant acumulacions d’aigua molt importants–, els rius catalans es troben molt tensats i a les comarques de Girona molts ja han arribat al llindar d’alerta.
En aquest sentit, Protecció Civil ha demanat restringir la mobilitat a peu i en vehicle a la ciutat de Girona a la zona més pròxima al riu Onyar, un dels que més preocupen pel seu cabal en augment, juntament amb el Daró a la Bisbal d’Empordà i Serra de Daró. Tots dos han superat el llindar de perill.
Cabal dels rius
De fet, s’està fent seguiment de l’increment del cabal dels rius i rieres, amb atenció a les comarques gironines, en especial al Gironès, la Selva i el Baix Empordà. Les classes s’han suspès en aquestes tres comarques, així com a l’Alt Empordà, pel risc de desbordament dels rius.
El cabal del Daró a la Bisbal és de 496 m3 per segon, i de 189 a Serra de Daró, on es preveu un augment significatiu de cabal provinent d’aigües en altitud. L’Onyar s’acosta als 300 m3 per segon a Girona. També van molt plens la Tordera a Fogars de la Selva, amb 230, i el Manol a Santa Llogaia d’Àlguema, amb 75 m3 per segon.
A més, el Brugent a Amer s’acosta als 60 m3, la riera de Gotarra a Campllong es troba en 126 m3 i l’Onyar al pas per Riudellots de la Selva, a 126 m3. Es preveu que també superi el llindar de perill durant el matí el riu Ter al seu pas per Colomers i Torroella de Montgrí.
Entre la mitjanit i les 9 h han caigut 111 litres a Palafrugell, 81 a Torroella de Montgrí, i 72 a Castell d’Aro i Roses, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Són registres que se sumen a les desenes de litres de dilluns.
A més, el vent de gregal s’ha reforçat i s’han registrat ratxes de 87 km/h a Portbou i 78 a Barcelona. Durant la tarda, el vent afluixarà.
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova