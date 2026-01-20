Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els metges, en contra que els òptics puguin prescriure ajudes per a ulleres

La ministra de Sanitat en una òptica en Carabanchel (Madrid)

La ministra de Sanitat en una òptica en Carabanchel (Madrid) / Ministerio de Sanidad

Nieves Salinas

Madrid

Als oftalmòlegs no els convenç com està dissenyat el Pla Veo del Ministeri de Sanitat, el programa d’ajudes per finançar la compra d’ulleres i lents de contacte fins a 100 euros, dirigit a nens i adolescents de fins a 16 anys (inclosos) que es poden sol·licitar des de mitjans de desembre del 2025 i fins al 31 de desembre del 2026.

El programa s’implementa en col·laboració amb el Consell General del Col·legis d’Òptics-Optometristes. Precisament l’aspecte que rebutgen, segons explica a EL PERIÓDICO el doctor José Antonio Gegúndez, secretari de la Societat Espanyola d’Oftalmologia (SEO). "Un òptic pot graduar la vista, però no fer diagnòstics i prescriure ajudes", assenyala. Avança que han sigut citats a Sanitat al febrer per parlar d’aquesta qüestió.

El Pla Veo és una mesura de caràcter excepcional. Respon a una necessitat de salut pública i a la voluntat de reduir barreres econòmiques que dificulten l’accés a sistemes d’ajuda visual en la infància. Important quan els defectes de refracció –com la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme– afecten entre el 10% i el 30% de la població en edat escolar.

La subvenció, que puja a un màxim de 100 euros per persona beneficiària, cobrirà el cost de productes òptics essencials, com muntures bàsiques amb lents graduades orgàniques amb antireflector, o lents de contacte i solucions de manteniment durant un any.

Hi ha dos procediments per accedir a l’ajuda. En el cas dels nens de 5 anys o menys, la prescripció es fa a través del servei d’oftalmologia del Sistema Nacional de Salut, després de la derivació des de l’atenció primària. Si es tracta de nens de 6 anys o més, la prescripció pot ser emesa per un oftalmòleg, després de la derivació des de l’atenció primària o per un sanitari òptic-optometrista d’un establiment participant en el Pla Veo.

