Els metges, en contra que els òptics puguin prescriure ajudes per a ulleres
Nieves Salinas
Als oftalmòlegs no els convenç com està dissenyat el Pla Veo del Ministeri de Sanitat, el programa d’ajudes per finançar la compra d’ulleres i lents de contacte fins a 100 euros, dirigit a nens i adolescents de fins a 16 anys (inclosos) que es poden sol·licitar des de mitjans de desembre del 2025 i fins al 31 de desembre del 2026.
El programa s’implementa en col·laboració amb el Consell General del Col·legis d’Òptics-Optometristes. Precisament l’aspecte que rebutgen, segons explica a EL PERIÓDICO el doctor José Antonio Gegúndez, secretari de la Societat Espanyola d’Oftalmologia (SEO). "Un òptic pot graduar la vista, però no fer diagnòstics i prescriure ajudes", assenyala. Avança que han sigut citats a Sanitat al febrer per parlar d’aquesta qüestió.
El Pla Veo és una mesura de caràcter excepcional. Respon a una necessitat de salut pública i a la voluntat de reduir barreres econòmiques que dificulten l’accés a sistemes d’ajuda visual en la infància. Important quan els defectes de refracció –com la miopia, la hipermetropia i l’astigmatisme– afecten entre el 10% i el 30% de la població en edat escolar.
La subvenció, que puja a un màxim de 100 euros per persona beneficiària, cobrirà el cost de productes òptics essencials, com muntures bàsiques amb lents graduades orgàniques amb antireflector, o lents de contacte i solucions de manteniment durant un any.
Hi ha dos procediments per accedir a l’ajuda. En el cas dels nens de 5 anys o menys, la prescripció es fa a través del servei d’oftalmologia del Sistema Nacional de Salut, després de la derivació des de l’atenció primària. Si es tracta de nens de 6 anys o més, la prescripció pot ser emesa per un oftalmòleg, després de la derivació des de l’atenció primària o per un sanitari òptic-optometrista d’un establiment participant en el Pla Veo.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys