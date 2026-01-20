Els morts de l’accident del tren arriben a 40 a falta de més rescats
Encara hi ha persones atrapades als dos vagons de l’Alvia que van caure per un talús
El president de Renfe descarta la possibilitat d’una fallada humana i la companyia Iryo afirma que el tren havia sigut revisat dijous passat
El Govern decreta tres dies de dol nacional i els Reis viatgen avui a la zona zero del sinistre
Manuel Ruiz Díaz
El nombre de víctimes mortals en la tragèdia ferroviària d’Adamuz es va elevar ahir a 40 morts. Una xifra de morts que va passar de 39 amb la primera llum del dia i després d’una intensa matinada de treball dels equips de rescat, a un més, que es va confirmar entorn de les 19.00 hores. Però en qualsevol cas, ahir a la nit, al tancament d’aquesta edició, la xifra de morts encara no era definitiva. El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, present al lloc de l’accident des de la matinada, va explicar al llarg del matí que les tasques de rescat se centraven en l’excarceració i la identificació dels cadàvers que, molt previsiblement, encara es mantenien en dos vagons de l’Alvia que van caure per un talús de quatre metres després del xoc amb el tren d’Iryo.
«No serà ràpid; és un treball dur i complicat», va assenyalar el president passat el migdia. La maquinària pesada que ha d’elevar els vagons sinistrats tenia dificultats per accedir i maniobrar a causa de la complexitat del terreny. Fins al punt que una de les opcions que s’estudiaven ahir era partir els vagons en dos per poder-hi accedir. El president va descriure aquests vagons com «un garbuix de ferros».
Entre les víctimes les identitats de les quals han transcendit hi ha el maquinista de l’Alvia, dos periodistes de Huelva, quatre membres d’una mateixa família de Punta Umbría (Huelva) i un agent de la Policia Nacional natural de Còrdova. Entre els desapareguts, hi ha una mestra de Bujalance (Còrdova) que treballa a Madrid o un cardiòleg de l’Hospital de la Paz.
A poc més de mitja hora amb cotxe de la zona zero, a Còrdova, 41 ferits –37 adults i quatre nens– continuaven ingressats en hospitals de la ciutat, dos d’ells a Andújar (Jaén), i un a Huelva. Dotze dels ferits, un d’ells menor, són a l’uci i un total de 81 ja havien sigut donats d’alta. En total, els pacients assistits van ser 122, entre ells cinc nens.
Tant a Còrdova com a les ciutats de procedència i destí dels trens, Huelva, Màlaga, Sevilla i Madrid, la Guàrdia Civil va habilitar punts per a la presa de mostres de l’ADN a les famílies. Eren els familiars que s’enfrontaven a la màxima incertesa, ja que hores després de l’accident encara no tenien constància del parador dels que viatjaven al tren. En aquest sentit, es van viure escenes d’intens dolor al centre cívic de Poniente, a la capital cordovesa, on esperaven informació els familiars d’almenys 33 passatgers que continuaven desapareguts o entre els cadàvers sense identificar. A primera hora de la tarda d’ahir, l’equip de 16 metges forenses de l’Institut de Medicina Legal de Còrdova, s’havia reforçat amb 11 professionals més.
Quant a què va originar el sinistre, el president del Govern, Pedro Sánchez, desplaçat a la zona zero de la tragèdia, va demanar temps per esbrinar les causes de l’accident, i va evitar fins i tot referir-se a hipòtesis. «El temps i el treball dels tècnics trobaran la resposta», va assenyalar, alhora que va fer una crida a la ciutadania per informar-se per mitjans contrastats i fonts oficials davant les «notícies falses» que generen «inquietud i estenen el dolor».
El president de Renfe va descartar la possibilitat d’una fallada humana i el ministre de Transport, Óscar Puente, es va referir a l’accident com a «tremendament estrany». A la tarda, Puente va confirmar a La Sexta que hi havia ruptures a la via on va tenir lloc l’accident, al llarg de 200 o 300 metres, però va descartar que això fos un indici determinant, ja que faltaria per determinar si aquestes ruptures a la via són causa o conseqüència del descarrilament. D’altra banda, el ministre va assenyalar el 2 de febrer com a data per a obertura completa de l’alta velocitat entre Madrid i Andalusia. Des d’Iryo van assenyalar que el tren havia sigut revisat dijous passat, dia 15.
El president del Govern va anunciar a Adamuz tres dies de dol oficial arreu del país i va destacar la bona coordinació entre administracions. «Unitat en la resposta» i «lleialtat institucional», va remarcar en una breu compareixença a la caseta municipal d’Adamuz, instal·lacions on es va muntar l’hospital de campanya i va ser un dels punts de referència per als serveis d’emergència. Sánchez va estar acompanyat pel president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministre de Transport, Óscar Puente; el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, i l’alcalde d’Adamuz, Rafael Ángel Moreno. Els Reis, des d’Atenes, on van assistir al funeral d’Irene de Grècia, van expressar la seva consternació. Avui es desplaçaran a Còrdova.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys