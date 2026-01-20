Els Reis mostren la seva "consternació" i viatjaran avui a Còrdova
La família reial va tornar abans del previst de l’enterrament d’Irene de Grècia a Atenes
Pilar Santos
La "consternació" pel greu accident ferroviari d’Adamuz va marcar ahir l’agenda i el to dels Reis a Atenes. Des de la capital grega, on es trobaven per assistir al funeral i enterrament de la princesa Irene de Grècia, Felip VI i la reina Letizia van traslladar la seva profunda preocupació pel sinistre i van anunciar la seva intenció de desplaçar-se avui a la zona afectada, a la província de Còrdova.
Abans d’acudir a la Catedral Metropolitana d’Atenes, els Reis, acompanyats per la princesa Elionor i la infanta Sofia, van atendre els mitjans de comunicació. El cap de l’Estat va explicar que, des de la nit de diumenge, la Casa del Rei ha mantingut un contacte constant amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i amb el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, per seguir l’evolució de l’accident. Felip VI va remarcar que, una vegada conclosos els compromisos institucionals ineludibles a Grècia, la intenció era tornar al més aviat possible a Espanya per estar pendents de l’esdevingut i valorar una presència directa al lloc del sinistre. No es van quedar a una petita trobada familiar que estava prevista després dels actes religiosos. "Quan acabem, al més aviat possible tornarem, per descomptat, i estarem pendents i possiblement prepararem alguna presència a la zona", va dir.
