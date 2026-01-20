Glòries creix cap a Consell de Cent amb el derroc de 79 finques
Meritxell M. Pauné
L’Ajuntament va posar en marxa amb el canvi d’any la demolició en part de les tres illes de 79 finques ara abandonades situades entre la plaça de les Glòries i el carrer de Consell de Cent. La demolició, que comportarà una notable millora del paisatge, està pressupostada en dos milions i està previst que finalitzi a la primavera.
