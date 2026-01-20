Xoc competencial
Les infermeres, «indignades» davant la interlocutòria que els impedeix prescriure fàrmacs contra les infeccions urinàries
L’Organització Mèdica Col·legial ha demanat a l’Audiència Nacional que paralitzi la guia que permet a aquestes professionals receptar en casos de cistitis, per preservar la «seguretat del pacient»
Nova llei del medicament | Les infermeres podran receptar i els farmacèutics dispensar medicaments sense la recepta expressa
Patricia Martín
Les escoles d’infermeres estan «indignades» davant la decisió de l’Audiència Nacional de recolzar la sol·licitud de l’Organització Mèdica Col·legial (OMC) i suspendre cautelarment la guia mitjançant la qual, des de l’agost del 2024, aquestes professionals sanitàries poden prescriure medicaments –generalment antibiòtics– en les infeccions del tracte urinari inferior no complicades, en dones adultes.
La suspensió «és un atac directe a les competències de les infermeres en matèria de prescripció i va en contra de la legislació que autoritza la indicació de medicaments per part de les nostres col·legiades», assenyalen fonts del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC). Així mateix, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha remarcat que la guia paralitzada forma part del marc competencial de les infermeres, així que espera que la suspensió cautelar –ja que encara no hi ha sentència ferma– es resolgui «al més aviat possible». Mentrestant, aquest col·lectiu aconsella a les professionals– són gairebé totes dones, per això s’autodenominen en femení –que no apliquin la guia, per preservar la seva «seguretat jurídica».
Al seu torn, el Consell General d’Infermeria, que aglutina totes les escoles a nivell nacional, ha avisat que la suspensió cautelar «perjudica clarament les dones que pateixen infeccions urinàries, ja que patiran més retards en l’abordatge d’una patologia que requereix un tractament clarament planificat i eficaç». «La guia de què és objecte la suspensió permet agilitar l’atenció, descongestionar el sistema i incrementar la seguretat jurídica de les infermeres. Tot això beneficia el pacient i, en cap cas, insistim, implica menyscapte en l’actuació essencial del metge ni de les seves competències. Sempre hem deixat clar que les infermeres i infermers no volen ser metges, ni es qüestionen les competències en matèria de prescripció d’aquests professionals», assegura Florentino Pérez Raya, president del Consell.
El Consell General critica, a més, que, «una vegada més, els represents de l’Organització Mèdica Col·legial s’entossudeixen a paralitzar als tribunals mesures que recull la legislació i que funcionen amb normalitat en alguns dels països més avançats. El resultat és un sistema sanitari amb més esperes, amb més ineficàcia i en què les perjudicades són les pacients. Tot sota un prisma de defensa d’interessos purament corporativistes».
L’opinió dels metges
Per contra, l’OMC considera que la interlocutòria de l’Audiència Nacional «garanteix la seguretat del pacient». «Amb aquesta interlocutòria, es remarca que la rapidesa o la conveniència organitzativa no poden prevaler sobre la garantia d’una atenció sanitària basada en la formació i competències legalment atribuïdes», indica el president de l’Organització Mèdica Col·legial, Tomás Cobo.
«Aquesta interlocutòria no suposa un qüestionament del paper essencial de la infermeria, professió imprescindible i complementària, sinó una crida a respectar el marc legal i el principi de prudència quan s’adopten decisions que afecten directament la salut de les persones. Des de l’OMC sempre hem defensat la col·laboració entre professionals, però també la necessitat que qualsevol canvi competencial es basi en una avaluació rigorosa, dialogada i sustentada en l’evidència científica i en la seguretat del pacient», ha emfatitzat.
