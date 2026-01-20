La intel·ligència artificial com a motor de competitivitat
N. B. I.
Ja ningú qüestiona que la intel·ligència artificial és una gran eina que ha vingut per quedar-se. Aquesta tecnologia aplicada a qualsevol sector econòmic s’està revelant com un propulsor aconseguint una competitivitat més alta de les empreses i administracions que l’han adoptat i desenvolupat. Una eficiència i una productivitat més grans i un pas més cap a la innovació són algunes de les característiques d’un teixit econòmic i social que aposta per la IA.
Per analitzar el panorama actual i desgranar les oportunitats que s’obren a curt, mitjà i llarg termini en aquest àmbit, EL PERIÓDICO, juntament amb el BBVA i la Cecot, organitzen la jornada "La IA com a accelerador de la competitivitat". L’esdeveniment s’iniciarà amb la benvinguda per part del president de la Cecot, Xavier Panés. Després de l’obertura, el director d’EL PERIÓDICO, Albert Sáez, mantindrà una conversa amb el president del BBVA, Carlos Torres Vila.
Per analitzar totes aquestes oportunitats, Marina Romero, directora i presentadora de Més 3/24 de TV3, moderarà un diàleg amb María Galindo, secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, i Miquel Martí, CEO de Tech Barcelona, una associació privada i sense ànim de lucre que treballa per reforçar la capital catalana com a referent en el panorama digital i tecnològic internacional. El debat comptarà, també, amb Mariona Sanz, directora d’Innovació i Desenvolupament de Negoci del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), especialitzat en computació d’altes prestacions (HPC).
Que la IA ja és un ecosistema empresarial rellevant a Catalunya, ho demostra el fet que no deixi de créixer en nombre d’empreses i llocs de treball. Segons dades de l’últim estudi d’ACCIÓ (Agència per la Competitivitat de l’Empresa, Generalitat), el nombre d’empreses especialitzades en IA a Catalunya s’ha triplicat en els últims 4-5 anys, arribant a unes 488 empreses. Es calcula que aquestes companyies generen al voltant de 2.200 milions d’euros de facturació i prop de 14.500 llocs de treball, xifres que suposen un increment del 60% respecte a fa quatre anys. La majoria d’aquestes empreses creen productes i serveis per a la indústria, serveis i transformació digital, contribuint a l’impuls de la competitivitat a Catalunya.
És significatiu que Barcelona hagi sigut classificada com la tercera ciutat del món per atraure inversions estrangeres en IA, només per darrere de Londres i Singapur, segons recents estudis internacionals d’IBM i ACCIÓ.
La trobada serà el dimarts 27 de gener a les 9 h al Recinte Modernista de Sant Pau (c. Sant Antoni Maria Claret, 157, Barcelona).
