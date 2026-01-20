La investigació se centra en les vies i en el material mòbil d’Iryo
Les indagacions es fixen en una infraestructura renovada o bé en una fallada del rodolament del tren que va descarrilar i va ser recentment revisat
Cristina Buesa
Els esforços dels investigadors consisteixen a obtenir el màxim de proves per aclarir per què van xocar els dos trens. Com ha passat amb altres sinistres aeris o ferroviaris, el de Santiago del 2013 per citar el més greu, es triguen mesos a conèixer les causes. No obstant, ara se centra en dues línies d’investigació: les primeres hipòtesis es fixen o bé en la infraestructura, acabada de remodelar, o en el material mòbil d’Iryo, que va assegurar que va revisar quatre dies enrere.
La Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF) és sobre el terreny des de la nit de diumenge per aclarir l’origen de l’accident. Aquestes indagacions ja tenen nom: expedient 08/2026. De moment, en aquest només consten les primeres dades, amb l’hora del sinistre (19.45 hores), les dues empreses afectades (Renfe i Ilsa, de la qual penja la marca Iryo), el punt quilomètric o un breu resum de com es van produir els fets. I insisteixen que «aquesta informació no és definitiva i podria ser objecte d’actualitzacions».
La CIAF apunta que «serà necessari analitzar en un laboratori els carrils del lloc de l’accident i en un taller el rodolament del tren Iryo», segons un comunicat emès ahir a la nit del Ministeri de Transports, informa Pablo Gallén.
Tot i que la Unitat Central de Criminalística de la Guàrdia Civil també és sobre el terreny, la CIAF serà l’encarregada de determinar les causes de l’impacte entre l’Alvia de Renfe i l’Hitachi d’Iryo. Es tracta d’un organisme tècnic independent que s’encarrega d’analitzar de forma tècnica i sistemàtica els accidents i incidents ferroviaris a Espanya, per determinar-ne les causes, circumstàncies i extreure’n lliçons, «perquè no torni a passar», com va implorar Carlos Bertomeu, president d’Iryo, des de Còrdova. La comissió, formada per enginyers de diferents especialitats, es va crear el 2017 i, malgrat que està adscrita al ministeri, no ha de donar explicacions ni a Adif ni a Renfe, que estan pràcticament sempre implicats per les seves anàlisis.
De fet, fins al moment, el president de l’operadora ferroviària, Álvaro Fernández Heredia, va ser el més clar a l’hora d’establir els primers supòsits en els quals es treballa. Va assegurar que s’ha descartat un error humà i que només una fallada del tren d’Iryo o bé un problema en la infraestructura d’Adif, una cosa que sembla poc probable perquè es va acabar la renovació el mes de maig passat. El màxim responsable de l’altra operadora afectada ha evitat pronunciar-se sobre les causes. Bertomeu va assegurar que són els tècnics de la CIAF els que han de posar llum sobre les causes però que el seu material mòbil «no tenia ni tres anys» i era «última tecnologia». Igual que el ministre Puente, el president d’Iryo va qualificar l’accident d’«estrany, rar».
Via trencada per l’impacte
Tothom és molt prudent. És aviat per treure conclusions. Els tècnics, que estan fent fotografies, prenent declaració als implicats i examinant tots els elements, també van descobrir ahir que la via estava trencada. No obstant, fonts coneixedores del procés van revelar que aquesta circumstància respondria al fort impacte del material mòbil contra la infraestructura, descartant que en fos l’origen. El ministre Óscar Puente, en diferents declaracions, reconeixia no obstant que Transports està investigant la hipòtesi del trencament, tot i que sense descartar-ne d’altres com el material mòbil d’Iryo. Puente reconeixia que la ruptura del carril de la via en la qual va tenir lloc l’accident de tren a Adamuz no es limita només a un tros, sinó que hi ha moltes més ruptures.
Quant a les indagacions de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris no hi ha un termini determinat per llançar les primeres conclusions, tot i que diverses fonts apunten que, només per a les preliminars, es trigaran diverses setmanes. Després, hi haurà un informe definitiu, per al qual es trigaran encara diversos mesos.
La CIAF va mobilitzar diumenge un equip format pel secretari de la Comissió i dos tècnics investigadors, que van sortir de les seves oficines de Madrid cap a les 22 h del mateix dia, i van arribar al lloc de l’accident cap a la 1.30 de la matinada. L’equip de la CIAF va inspeccionar el punt on es va iniciar el descarrilament, la infraestructura de carrils, travesses i plataforma en aquest punt i els danys produïts.
L’òrgan explica, a més, que s’extrauran les dades dels registradors jurídics embarcats dels dos trens. El material serà traslladat provisionalment a dependències adscrites a la CIAF a Madrid.
