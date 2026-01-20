Tragèdia ferroviària
Iryo, la competència italiana de Renfe
L’empresa, creada el 2015 de la unió de Trenitalia i Air Nostrum per competir en l’alta velocitat espanyola, va posar en marxa operacions a Espanya el 2022.
La companyia és l’única que disposa d’una flota de trens completament nous
Sara Ledo
El tràgic accident de diumenge a Adamuz (Còrdova) ha involucrat un tren Alvia, que és una de les marques comercials de Renfe, i un Iryo. Aquesta última és l’ensenya triada per Ilsa, societat creada de la unió de Trenitalia i Air Nostrum per competir amb Renfe en l’alta velocitat espanyola.
La companyia va iniciar les operacions l’any 2022, després de la liberalització del transport ferroviari a Espanya i té una quota de mercat de prop de 25% als corredors en què té presència, que són aquells que uneixen Madrid amb Barcelona, Alacant i València i Andalusia.
Iryo és, per tant, la segona operadora del mercat, tant per la freqüència dels viatges, el 30% del total de la xarxa, com pel nombre de viatgers, amb més de 13 milions i una ocupació mitjana del 73%. I connecta un total d’11 destinacions, incloses Madrid, Saragossa, Barcelona, Tarragona, Conca, València, Alacant, Albacete, Còrdova, Sevilla i Màlaga.
La seva matriu, Ilsa, es va fundar l’abril del 2015 per un grup de socis de l’aerolínia regional espanyola propietat de Carlos Bertomeu, Air Nostrum, amb l’objectiu de convertir-se en el primer operador privat de trens de passatgers a Espanya. I el 2019 es va afegir al seu accionariat, amb el 45% del capital, l’operador públic italià, Trenitalia, com a soci industrial.
Canvi accionarial
El setembre del 2022 hi va haver un nou canvi accionarial, amb l’entrada de Globalvia, que va prendre el 24% d’Air Nostrum, i va portar l’empresa espanyola a passar de ser el primer accionista d’Ilsa, amb el 55% del capital, al segon, amb el 31%. Així l’Estat italià ja es convertia en el primer accionista, però sense control, pel fet de disposar del 45% dels títols. I el novembre del 2024, l’Estat italià va adquirir el 6% a Air Nostrum, per passar a representar el 51% del capital de la societat. Air Nostrum es va quedar el 25%, i Globalvia, el 24% restant.
La companyia és l’única de les tres empreses que disposa d’una flota de trens completament nous en el mercat, amb 20 unitats dels trens Frecciarossa o ETR 1.000, màquines fabricades per Hitachi Rail-Grup Alstom en què Iryo ha invertit 800 milions d’euros. L’empresa sempre ha presumit del fet que aquest és el tren «més ràpid, modern i sostenible d’Europa», amb capacitat per a 461 passatgers i un disseny «aerodinàmic d’última generació i l’ús de tecnologies d’estalvi d’energia, que aconsegueix arribar fins a 300 quilòmetres per hora d’una manera molt eficient».
En concret, el tren sinistrat era un comboi de nova construcció, fabricat el 2022, i l’última revisió del qual es va fer fa uns dies, el 15 de gener, segons va explicar Iryo en un comunicat. «El tren 6189, que feia el trajecte Màlaga–Madrid, va sortir diumenge, 18 de gener, de l’estació d’origen a les 18.40 hores amb 289 passatgers, quatre tripulants i un maquinista a bord. A les 19.45 hores, i per causes que encara es desconeixen, el tren va envair la via contigua», va afegir la companyia.
