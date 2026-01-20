«Jo anava a agafar aquest Iryo»
Impactant és el testimoni de Luisa Lamas, una noia de 24 anys que tenia bitllet per a l’Iryo sinistrat però que finalment va reservar plaça en el següent.
C. Laghrissi / J. V. Rodríguez
Desconcert és el que regnava a l’estació de trens de María Zambrano a Màlaga l’endemà al matí de la tragèdia d’Adamuz. Van acudir fins al Vialia desenes de persones afectades, amb trens amb destinació Madrid que s’havien cancel·lat, inclosos passatgers que tenien bitllet als trens que sortien a última hora de diumenge i que van haver de passar la nit en hotels o a la sala Club de Renfe de l’estació a causa de la suspensió de les línies. Una sensació especial d’alleujament és la d’aquells passatgers que tenien pensat viatjar al tren accidentat, l’Iryo 6189, que cobria el trajecte Màlaga–Madrid amb sortida a les 18.40 hores, però que finalment van optar per un altre comboi.
Terriblement impactant és el testimoni de Luisa Lamas, una jove de 24 anys de Guadalajara que tenia bitllet per a aquest Iryo sinistrat però que finalment va reservar seient en el següent per una qüestió merament econòmica i que l’ha salvada del tràgic sinistre.
«Per sort no vaig agafar el tren accidentat. Ha sigut per 9 euros de diferència, la veritat. Era més car i vaig decidir agafar el següent; si no, hauria agafat aquest. Tenia totes dues reserves però al final vaig optar pel més barat», relata. Quan arribava a l’estació María Zambrano va veure que tenia una trucada perduda del pare i quan li va trucar es va assabentar del gravíssim accident ocorregut a Adamuz.
«Ell pensava que era en aquest tren però li vaig dir que no l’havia agafat al final, i ja es va quedar tranquil. Li vaig dir: “Relaxa’t, que no ha passat res”. Em va venir malestar per no haver-li agafat el telèfon a la primera», afegeix.
Lamas, com altres passatgers del seu tren suspès que no van poder tornar a casa ahir, va estar gestionant una possible solució de retorn però sense èxit. «Ens van dir que no podien posar-nos autobusos perquè ja era molt complicat; ens van deixar una mica a la nostra sort. He passat la nit al mateix hotel en què m’estava», explica. La jove, finalment, va aconseguir tancar la tornada amb autobús per avui.
