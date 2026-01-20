L’accident revifa el debat sobre el creixement de l’alta velocitat
Els dubtes se centren en les eventuals conseqüències negatives de la liberalització i en un possible infrafinançament
Gabriel Santamarina
L’accident ha ressuscitat els dubtes sobre el sistema ferroviari espanyol, en concret el de les línies d’alta velocitat. Tres dècades després de la posada en marxa d’aquest mètode de transport, inaugurat el 1992 per connectar Madrid i Sevilla, recorregut en què hi ha el tram protagonista del terrible incident, deixa moltes preguntes: ¿s’ha invertit prou en el manteniment de la infraestructura els últims anys? ¿El sistema està preparat per suportar la liberalització ferroviària que ha implicat l’entrada d’operadors com Ouigo i Iryo? ¿Són els trens els més idonis per circular a altes velocitats, per sobre fins i tot de 250 quilòmetres per hora, o, per contra, són antics i haurien de ser substituïts?
L’alta velocitat espanyola és una de les capdavanteres mundials, amb la segona xarxa de més llargada del món per nombre de quilòmetres, només per darrere de la Xina. Aquesta xarxa ha registrat un augment de l’activitat els últims anys, un increment per l’auge de la liberalització i l’entrada de nous operadors, la francesa Ouigo i la italiana Iryo, aquesta última protagonista en l’accident ferroviari.
La liberalització ha enfilat un 42% l’ús de la infraestructura i un 50% el nombre de viatgers. El ministre de Transport, Óscar Puente, va reconèixer ahir que hi ha punts febles en el que considera a priori un sistema robust.
«És evident que el nombre de viatgers ens avisa que el ferrocarril a Espanya, més enllà de les incidències, és un bon sistema perquè si no, no creixeria com ho fa. No hi ha hagut mai tantes alternatives. La connexió per alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha reduït la quota del pont aeri del 90% al 15%, amb el tren en el 85%», va recordar també ahir el ministre Puente.
Subscriu-te per seguir llegint
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys