Les aerolínies apugen els preus dels vols entre Madrid i Màlaga
Iberia o Air Europa, que operen la ruta entre les dues ciutats, ofereixen tarifes que oscil·len entre 350 i més de 1.000 euros
Carles Planas Bou
Poques hores després de l’accident ferroviari de Còrdova, el preu dels vols que connecten Madrid i Màlaga es va multiplicar. La ruta aèria cap a la capital espanyola va passar de costar uns 120 euros a superar els 350 en el millor dels casos. Amb Iberia o Air Europa, volar avui entre les dues ciutats i tornar dimecres costava entre 453 i 1.045 euros.
Aquesta realitat es deu al que es coneix com a preu dinàmic o preu algorítmic, una estesa pràctica en el comerç electrònic que es basa a utilitzar algoritmes per anar variant el preu d’un producte o servei partint de l’oscil·lació de l’oferta i la demanda, el dia en el qual es consulta i fins i tot l’hora. Les aerolínies solen aplicar aquestes tarifes variables, però també altres sectors com les plataformes de venda d’entrades o de transport.
El dràstic canvi en el preu dels vols entre Madrid i Màlaga es deu a aquest peculiar i controvertit mètode. I és que el cost estipulat a la pàgina web d’Iberia i Air Europa, així com en plataformes intermediàries com Skyscanner, es va veure alterat després que Adif informés ahir que la circulació ferroviària d’alta velocitat entre les dues ciutats i per altres com Sevilla, Còrdova, Huelva, Cadis, Algesires i Granada es mantindrà suspesa fins divendres, una cancel·lació de més de 200 trens que va abocar milers de passatgers a pensar en l’avió com a alternativa a la seva rutina laboral.
EL PERIÓDICO es va posar en contacte amb les dues aerolínies. Des d’Iberia assenyalen que havien activat vuit noves freqüències d’anada i tornada per ahir entre la capital espanyola i Sevilla o Màlaga que compten amb un total de 1.630 places addicionals. Grup Globalia, propietari d’Air Europa, va explicar que a partir d’avui i fins divendres augmentaran una freqüència diària entre Madrid i Màlaga, cosa que suposa 360 places extres al dia.
