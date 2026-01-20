a propòsit de l'au
El pollastre a l'ast vola alt
Seleccionem 5 locals on converteixen les aus rostides en una menja que farà levitar
Ferran Imedio
Ara que tothom està que si ‘take away’, que si ‘delivery’, reivindicarem el producte pioner del menjar per emportar: el pollastre a l’ast. Amb ell va començar tot. A continuació, cinc locals on maregen la perdiu, perdó, el pollastre, que fa goig.
1. A Pluma
Amb firma de ‘crack’
Comencem per un de relativament nou, però que és ‘top’ (sense el ‘relativament’). Perquè Eugeni de Diego va ser cap de cuina d’El Bulli. I això es nota a A Pluma, malgrat que no té res a veure amb l’alta cuina. El xef utilitza pollastre groc català, que unta amb vi ranci i herbes seques i que omple d’aromàtiques fresques, llimona i alls, i que daura al Josper a uns 150-160 graus durant hora i mitja. Atenció a les salses: mole, allioli amb all escalivat i curri vermell. El mig pollastre costa entre 8,5 i 9,6 €. Clica aquí si vols saber més sobre A Pluma.
<strong>A Pluma</strong>. Santaló, 39; Rec Comtal, 7, i Gran de Gràcia, 7. Telèfons: 93 499 88 64, 93 684 35 68 y 93 023 03 92.
2. Els Pollos de Llull
Gairebé un quart de segle donant-li voltes al pollastre
Si els pollastres d’A Pluma porten poc temps donant voltes al rostidor, els de Els Pollos de Llull es compten per lustres. Gairebé un quart de segle porta. ¿El secret del seu èxit? El pollastre està adobat amb una barreja d’espècies, poma trossejada i ruixat, mentre dona voltes, amb vi blanc i oli d’oliva. Pots triar el pollastre d’un quilo, el pollastre de l’era (d’un quilo i mig, criats en una granja de Lleida on han sigut alimentats amb gra i criats en llibertat) i el pollastre ecològic (de 2,5 quilos). A partir de 5,5 €.
<strong>Els Pollos de Llull</strong>. Nàpols, 272, i Ramon Turró, 13. Barcelona. Telèfon: 607 350 289.
3. Cresta colorada
Té gust de Mèxic
Cresta Colorada es distingeix de la resta perquè ho fan a l’estil mexicà: el pollastre es marina amb orenga mascle, una espècia molt popular en aquell país. Fan pollastre a la brasa en un forn de carbó i l’acompanyen amb truites elaborades per ells mateixos, alvocat, fesols, pico de gallo i salsa vermella perquè et facis els tacos al teu aire. És l’anomenat pollastre ‘pa’ taquear’ (costa 12,50 € el mig pollastre). Si ets més tradicional, pots demanar el pollastre a l’ast més convencional, amb patates rostides i salsa de chipotle ranch (xili chipotle, iogurt i el condiment ‘ranch’). Pots demanar mig pollastre (7,50 €) o un de sencer (15 €). Clica aquí si vols saber més sobre .
<strong>Cresta Vermella</strong>. Còrsega, 244. Barcelona. Telèfon: 93 270 25 41.
4. Heat & Fresh
Més enllà del clàssic
Heath & Fresh vol anar més enllà del clàssic pollastre a l’ast. I no perquè no estigui bo, perquè el fan i és bo.
Però la inquietud gastronòmica dels seus responsables ha fet que la seva carta tingui més opcions: així que al tradicional, amb fines herbes mediterrànies, se li ha de sumar l’anticuchero (glacejat amb ají panca i espècies), el Pekín (glacejat amb salsa hoisin i oli de sèsam) i el Rodeo (glacejat amb salsa especial barbacoa).
Es poden acompanyar amb diverses salses, amanides, ‘burgers’, aletes de pollastre, croquetes, ‘fingers’ i també amb el moniato, albergínies amb formatge i mel, patates, tomàquets rostits amb alfàbrega i nous.
Mig pollastre costa 6,50 € i un sencer, 11,50.
<strong>Heat & Fresh</strong>. Gran de Gràcia, 203. Barcelona. Telèfon: 93 501 810.
5. Pollastres Rikos
Sabor peruà
Certament, la gastronomia peruana s’ha fet un lloc en la nostra. Causa i cebiche, per exemple, són preparacions que qualsevol gurmet o ‘foodie’ que es preï coneix més que de sobres. Però, ¿què diran sobre el pollastre rostit a la peruana? Poc o gens, tret que hagin visitat Pollastres Rikos, on maceren les aus com en el país andí: amb sal, ají, salses asiàtiques (per ser un plat chifa, és a dir, de l’estil dels xinesos que van emigrar al Perú) i banyat en salsa d’ostres i mongetes fermentades. Un quart de pollastre a la brasa, acompanyat de patates fregides, amanida i una salsa, costa 8 euros. Mig pollastre en val 14,50 i un sencer, 25. Ah, també es poden demanar altres plats peruans.
<strong>Pollastres Rikos</strong>. Roger de Llúria, 54, i Sugranyes, 6. Barcelona. Telèfons: 932 160 352, 93 487 19 53, 93 422 37 82 y 661 948 263. També tenen locals a Santa Coloma (avinguda de Santa Coloma, 1-5) i L’Hospitalet (Menta, 43).
