Tragèdia ferroviària
«Se te n’anaven i no hi podies fer res»
Una jove, l’Ana, viatjava de Màlaga a Madrid amb la germana, embarassada de cinc mesos, que ara està ingressada a l’uci.
«Va ser com una pel·lícula de terror», recorda.
L’Ana demana ajuda per trobar el Boro, el seu gos, que també anava al tren i que considera «família»
S. B. / A. V. / A. P. / G. P.
Entre els ferits que van haver de ser atesos pels serveis d’emergències desplaçats fins al lloc del tràgic accident de tren de diumenge hi havia l’Ana i la seva germana, dues joves malaguenyes que eren al tren Màlaga-Madrid per tornar a la capital espanyola, on treballen, després de passar un cap de setmana en família a la seva Màlaga natal. «Hi havia gent que estava molt malament; els tenies davant i sabies que marxaven i que no hi podies fer res», assenyalava l’Ana als mitjans de comunicació.
La jove va explicar que la seva germana, embarassada de cinc mesos, va haver de ser rescatada del tren pels bombers per haver quedat atrapada a l’interior del vagó. «Veia la germana a l’altra banda de la finestra, inconscient. Vaig començar a cridar a tothom “està embarassada, està embarassada”. Llavors van tornar els bombers i van anar cap a ella, la van treure i és a l’uci. No en sé res més», explica.
«Va ser com una pel·lícula de terror». La seva germana és ingressada a l’uci, intubada i inconscient, després de patir un fort traumatisme cranioencefàlic i fracturar-se una vèrtebra.
«El nadó sembla que batega. És l’únic que sabem ara per ara», explicava després el pare, Alberto García, a El programa de Ana Rosa. L’alcalde de Màlaga, Francisco de la Torre, va ser a la capital cordovesa ahir i va poder acompanyar aquesta família i interessar-se per l’estat de la jove.
Ana va aprofitar l’abast dels mitjans per demanar col·laboració ciutadana per trobar Boro, el seu gos, amb qui havien viatjat a Màlaga per retrobar-se amb els seus éssers estimats i que, més que un animal, és «també família».
«Estic en xoc»
L’Eva, una jove que tenia previst viatjar en el tren sinistrat des de Màlaga a Madrid, va descobrir amb estupor que haver decidit finalment no fer aquest trajecte diumenge potser li ha salvat la vida. «Estic en xoc. No sé com donar-ne les gràcies a Déu. Avui tenia un bitllet de tornada de Màlaga en aquest mateix vagó», afirmava la jove, que assegura que el seu seient era al cotxe que va descarrilar. «Pensar que jo hi aniria... Em salten les llàgrimes. Vaig a dormir donant-ne les gràcies», afirmava la jove, que va assegurar que, tot i que tenia el bitllet comprat, «per coses de la vida» no el va agafar. «Ara toca descansar i agrair», va dir.
La mateixa sort va córrer en Pedro, un jove que havia acudit a Madrid a gaudir de la ciutat juntament amb la mare des de Huelva, on resideixen. Tenien previst tornar a la seva llar diumenge en un dels primers vagons del tren Madrid-Huelva que va tenir l’accident. Una errada de la mare comprant els bitllets, però, va acabar per salvar-los la vida. «Havia d’agafar aquest tren diumenge i la mare es va errar agafant els bitllets per a dilluns. La vida», assegurava sorprès.
Guillermo Gross i la seva dona, l’Eva, viatjaven diumenge al vagó 6 de l’Iryo accidentat a Adamuz. «Ens va enviar un missatge a la família dient que estaven afligits i horroritzats, però que havien salvat la vida, que estaven sans i estalvis», explicava la Verónica, germana d’en Guillermo. Aquest ha sigut alcalde per Ciutadans de Valdemoro i és fill del periodista malagueny Adolfo Gross Bolín, mort el 2019, que va ser director de Radio Clásica.
