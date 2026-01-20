Tragèdia ferroviària
Una nena de 6 anys, única supervivent d’una família de cinc membres
Els pares, el seu germà i un cosí van morir en l’accident, mentre que ella va ser trobada a la via amb tot just una rascada al front
Patricia Godino
Una família sencera va morir en l’accident de tren, els Zamorano Álvarez, veïns de Punta Umbría (Huelva). Tots tret de la filla petita, una nena de 6 anys, que va sortir il·lesa del brutal sinistre que ha commocionat tot Espanya. Tot just unes rascades al front va ser l’empremta, a primera vista, del que ha patit aquesta petita que va passar la nit al costat d’una guàrdia civil fins que va arribar la seva àvia a Adamuz. La història d’aquesta nena ja és un símbol d’aquesta tragèdia, una història tan brutal com increïble. ¿Com es va poder salvar aquesta criatura?
A mesura que passaven les hores avançaven les tasques d’excarceració de víctimes mortals dels combois sinistrats i, amb aquestes tasques, les notícies confirmant noves morts entre els quals fins aquell moment es mantenien en els llimbs de noms de desapareguts entre els viatgers del tren Alvia sinistrat que feia el trajecte Madrid Puerta de Atocha-Huelva, el comboi LD AV 2384, sobre el qual va impactar, a les 19.45 h, un Iryo que feia el trajecte Màlaga-Madrid.
La imatge dels Zamorano Álvarez es va difondre ahir al llarg de tota la jornada a les xarxes socials, com moltes d’altres, com el pare del Richi, com la imatge de la Miriam, com Agustín Fadón, amb l’esperança de trobar-los amb vida, fins que a última hora del matí d’ahir, l’Ajuntament de Punta Umbría va confirmar la troballa de quatre víctimes mortals: el pare, Félix Zamorano; la mare, Cristina Álvarez; Pepe Zamorano, el fill, i un nebot, naturals de la localitat costanera de Punta Umbría però residents a la veïna localitat d’Aljaraque, que havien anat a Madrid per al partit Reial Madrid-Llevant com a regal de Reis.
Al llarg de diumenge a la matinada, els familiars i membres dels equips d’atenció psicològica i autoritats desplaçats fins a l’estació de Huelva, convertida en l’epicentre del dolor d’una província commocionada per la tragèdia, van conèixer que la nena havia sigut rescatada des del lloc del sinistre per part de la Guàrdia Civil. L’àvia va acudir a l’estació de Huelva a la recerca d’informació i allà és on va rebre la bona notícia de saber que la nena estava il·lesa i se li va informar que la petita havia sigut traslladada a l’Hospital Reina Sofia de Còrdova, un dels principals centres hospitalaris on s’està atenent els ferits en el sinistre. Però l’àvia també va haver de fer front a l’angoixa de desconèixer el parador de la resta de la família.
Un cap de setmana de futbol
Com van informar fonts municipals, l’alcalde de Punta Umbría es va desplaçar a Còrdova per acompanyar la família i consolar la petita. «El municipi viu aquests moments amb profunda consternació i dolor. No obstant, l’Ajuntament manté l’esperança que les dues persones veïnes de Punta Umbría de què encara no es tenen notícies puguin ser localitzades amb vida, i es continua seguint de prop l’evolució de les tasques de recerca», van traslladar fonts municipals. «Durant els tres dies de dol, les banderes onejaran a mig pal als edificis municipals i quedaran suspesos tots els actes institucionals previstos en senyal de respecte i dol», van afegir.
Com moltes famílies, els Zamorano Álvarez havien escollit passar el cap de setmana a la capital, veient l’equip del seu cor, el Reial Madrid. De tornada de Madrid cap a Huelva, van agafar el tren Alvia el matrimoni, dos fills i un nebot que havien passat el cap de setmana a la capital per veure el partit. Com tantes altres famílies, van partir des d’Atocha compartint trajecte, plans i conversa, sense imaginar que el destí quedaria suspès en un punt del traçat ferroviari cordovès, al terme municipal d’Adamuz. Des d’aleshores, la seva absència pesa sobre els que els buscaven amb l’esperança d’una pista mínima.
