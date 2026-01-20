PP i PSOE posposen el seu inici de la campanya a Aragó
S. H. V.
Ni PP ni PSOE celebraran aquest dijous a la nit la tradicional enganxada de cartells amb què s’inicien les campanyes electorals. Les dues formacions van fer arribar als mitjans dos comunicats en els quals asseguren que cancel·len els seus pròxims actes electorals amb motiu dels comicis aragonesos del 8F, inclòs aquest començament, en solidaritat amb la tragèdia ferroviària d’Adamuz.
El PP, en el seu breu comunicat, confirma que ha decidit "posposar l’inici de la campanya electoral al matí del dia 23 per respectar el dol oficial de tres dies i en senyal de dol i respecte". El PP afirma que "no hi haurà actes de campanya" fins al dia 23, i l’enganxada de cartells es posposa a les 8.00 hores d’aquell divendres.
En el text, els conservadors avancen que han contactat amb tots els partits. Així inicia també el comunicat del PSOE Aragó, en el qual es concreta que ha sigut Pilar Alegría, candidata a la presidència autonòmica i secretària general dels socialistes de la comunitat, la que es va posar en contacte amb les altres formacions per "consensuar una resposta a Aragó pel dol oficial de tres dies".
IU i Vox
"Volem enviar el nostre suport i carinyo a les víctimes d’aquest tràgic succés, i als familiars de les persones mortes. Així com el reconeixement als serveis sanitaris i d’emergències", diu el comunicat del PSOE, que també avança que els actes polítics dels socialistes no es recuperaran fins divendres al matí.
La coalició IU-Moviment Sumar, per la seva banda, va suspendre igualment tots els actes previstos a la precampanya dels pròxims dies, i a Aragó-Terol Existeix també van passar a divendres l’enganxada de cartells.
Mentrestant, des de Vox van assegurar que encara no han pres cap decisió respecte a això, tot i que de moment mantenien l’enganxada de cartells per a la matinada de dijous a divendres.
