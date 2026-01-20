Patrimoni
La Rambla viurà l’últim Sant Valentí amb els quioscos de flors històrics
Judith Cutrona
Els dies passen i les vuit parades de floristes que queden a la Rambla de Barcelona continuen pendents de la mudança que els farà abandonar els seus històrics quioscos i l’icònic passeig en el qual es van instal·lar des de 1853. L’Ajuntament manté els seus plans de portar a terme el trasllat a la plaça de Catalunya després de Sant Valentí, tot i que les floristes expliquen a EL PERIÓDICO que desconeixen quina és la data en la qual hauran de començar a recollir. Per ara no tenen cap dia fixat al calendari. Aquesta incertesa incrementa la seva angoixa a les portes de la campanya de Sant Valentí, una data clau i de gran volum de feina per a la venda de flors.
Els plans del consistori passen per estrenar els nous quioscos desmuntables a principis d’aquest any, una data que depèn de l’avanç de les obres a la Rambla.
